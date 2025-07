Fiat Mobi e Argo com IPI zerado e descontos de até R$ 13 mil

Depois que Volkswagen e Renault agitaram o mercado, a Fiat também decidiu fazer a sua parte, trazendo novas condições de preço para seus modelos feitos aqui no Brasil. O foco está em carros que são uma ótima opção de entrada, como o Mobi e o hatch Argo. Até o dia 31 de julho, esses modelos terão redução de preço de até R$ 13 mil!

Vamos começar pelo Mobi, que é uma boa escolha para quem busca algo prático e acessível. A versão de entrada 1.0 Like MT agora custa R$ 67.990, baixando de R$ 80.990. É um carro que vem bem equipado! Tem direção elétrica, ar-condicionado manual, computador de bordo, rodas de aço de 14″, volante com ajuste de altura, travas elétricas e vidros elétricos dianteiros. Não é um espetáculo?

A versão aventureira Trekking do Mobi também está na promo, saindo de R$ 82.990 para R$ 73.290. Fica a dica: esse modelo havia subido um pouco recentemente, ultrapassando pela primeira vez os R$ 80 mil. O Renault Kwid acabou ganhando a briga pelo título de carro mais barato do Brasil.

Sobre o Argo, a redução é um pouco mais modesta, mas ainda assim vantajosa. A versão 1.0 Drive MT, que antes custava R$ 94.990, agora está por R$ 86.990. Esse carro vem com ar-condicionado manual, direção elétrica com regulagem de altura, central multimídia de 7″ com Android Auto e Apple CarPlay, e muito mais. É um carrinho que tem um bom pacote de equipamentos!

Em termos de motor, tanto o Mobi quanto o Argo utilizam o conhecido 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 75 cv de potência. A sensação ao dirigir é bastante agradável, especialmente com o câmbio manual de cinco marchas.

Como funciona o Carro Sustentável?

Agora, você deve estar se perguntando: como funciona esse tal programa de Carro Sustentável? Segundo o decreto assinado recentemente, para um veículo ser considerado sustentável e receber a isenção de IPI, ele precisa atender a alguns critérios. O carro deve emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro, usar pelo menos 80% de materiais recicláveis ou reutilizáveis e passar por etapas essenciais de produção no Brasil, como a montagem e pintura.

As montadoras precisam se credenciar no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e após uma análise técnica, modelos aptos serão divulgados. Neste momento, a alíquota mínima de IPI para carros compactos é de 5,27%.

Para os outros veículos que não se enquadram nesta categoria, um novo modelo de cálculo de IPI entrará em vigor em 90 dias, começando com alíquotas de 6,3% para carros de passeio e 3,9% para comerciais leves. Esses valores podem mudar conforme uma série de critérios, como eficiência energética, potência do motor e níveis de segurança.

Ao dirigir pelos centros urbanos ou mesmo em viagens, quem já pegou um trânsito sabe que aproveitarcom equipamentos de conforto pode fazer toda a diferença na nossa experiência ao volante!