Salão do automóvel começa vendas de ingressos; confira os preços

Salão do Automóvel inicia vendas de ingressos; veja os preços

A última edição do Salão do Automóvel de São Paulo rolou em 2018, e, desde então, a gente ficou na expectativa de saber quando teria uma nova. A edição de 2020 foi cancelada por causa da pandemia, e depois disso, várias tentativas de retorno não deram certo. Mas agora, em abril, finalmente veio a boa notícia: o Salão vai voltar em 2025! Datas e marcas foram confirmadas, e a gente já pode se animar.

A 31ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo vai acontecer entre os dias 22 e 30 de novembro, lá no Anhembi. E a melhor parte é que já dá para garantir os ingressos antecipados pelo site oficial, a partir do dia 1 de setembro. Se você é como eu, que não aguenta de ansiedade, já pode colocar isso no calendário!

O evento vai ser grandioso! Estão esperando mais de 700 mil pessoas nos nove dias de festa automotiva. Serão mais de 300 modelos expostos, além de test drives e várias experiências distribuídas por cinco pavilhões. Entre as marcas confirmadas, temos a presença de nomes como Fiat, Honda, Toyota e até a Vespa. Com tanta variedade, certeza que vai ter algo que te deixe com vontade de acelerar!

E falando em acelerar, uma das novidades dessa edição é o Drive Experience, um espaço reservado para você testar os carros. Quem já passou um tempão no trânsito sabe a importância de ter um câmbio esperto, certo? E essa é a sua chance de sentir como os carros se comportam na prática!

Os ingressos vão variar de preço e já estão disponíveis em categorias que incluem inteira e meia entrada. Você pode escolher entre dias de semana ou finais de semana. E se você quer um pouco mais de conforto, existe a opção VIP, que dá acesso a um espaço exclusivo chamado Dream Lounge, onde você vai encontrar serviços personalizados. Ah, e lá terá uma exposição incrível com capacetes históricos de pilotos como Ayrton Senna e Rubens Barrichello. Imperdível, né?

Para quem quer estar na frente e ser o primeiro a ver as novidades, terá um evento especial na Avant Première, que vai rolar no dia 21 de novembro. Esse acesso é limitado e só para um seleto grupo, então fica de olho!

Aqui estão alguns detalhes sobre os ingressos:

– Inteira (dias de semana): R$ 116
– Inteira (finais de semana): R$ 145
– Meia entrada (dias de semana): R$ 58
– Meia entrada (finais de semana): R$ 72,50
– VIP (dias de semana): R$ 440
– VIP (finais de semana): R$ 530
– Avant Première: R$ 1.000

Com tanta coisa boa pela frente, já dá para sentir o cheirinho de gasolina no ar!

