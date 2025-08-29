Jovem engenheiro da SpaceX troca Elon Musk por Wall Street aos 16

Aos nove anos, Kairan Quazi já estava na universidade. Aos 14, se tornou engenheiro na SpaceX e, agora, com apenas 16 anos, ele troca o espaço por Wall Street. A trajetória desse jovem prodígio da tecnologia é realmente impressionante e mostra como habilidades e oportunidades podem transformar vidas.

Depois de uma passagem marcante pela SpaceX, onde trabalhou no projeto Starlink, Kairan decidiu dar um novo passo: ele agora faz parte da equipe da Citadel Securities, em Nova York. Essa mudança não é apenas uma nova fase profissional, mas também acende discussões sobre meritocracia, educação e inclusão no mundo do trabalho.

O jovem contratado pela SpaceX: a trajetória de Kairan Quazi

A história de Kairan é cheia de marcos impressionantes. Vamos dar uma olhada:

Entrada precoce na universidade : Com apenas **nove anos**, ele ingressou no **Las Positas College**, onde se destacou em matemática e química.

: Com apenas **nove anos**, ele ingressou no **Las Positas College**, onde se destacou em matemática e química. Formatura aos 14 anos : Aos **14**, Kairan se formou em Ciência da Computação e Engenharia na **Santa Clara University**, se tornando o estudante mais jovem da instituição em **170 anos**.

: Aos **14**, Kairan se formou em Ciência da Computação e Engenharia na **Santa Clara University**, se tornando o estudante mais jovem da instituição em **170 anos**. Contratação pela SpaceX : No mesmo ano da formatura, ele foi chamado para a equipe do **Starlink**, onde atuou em sistemas essenciais para satélites de comunicação.

: No mesmo ano da formatura, ele foi chamado para a equipe do **Starlink**, onde atuou em sistemas essenciais para satélites de comunicação. Nova fase em Wall Street: Agora, aos **16 anos**, Kairan atuará como desenvolvedor quantitativo na **Citadel Securities**, contribuindo para a infraestrutura global de negociações financeiras.

Cada um desses passos demonstra que Kairan não só tem um intelecto afiado, mas também uma capacidade de superar barreiras por causa da sua idade.

Formação e primeiros passos no mundo da tecnologia

Antes de se juntar à SpaceX, Kairan já tinha experiência valiosa. Aos 10 anos, estagiou no Intel Labs, onde participou de projetos de inteligência artificial. Depois, trabalhou em pesquisa de aprendizado de máquina na Blackbird.AI, uma empresa focada em ciberinteligência.

Essas experiências mostraram que seu talento ia além da teoria. Professores e colegas sempre mencionaram sua maturidade emocional, algo crucial para quem lida com pressões em ambientes competitivos.

Carreira na SpaceX – Elon Musk

A entrada de Kairan na SpaceX não foi fácil. Ele enfrentou várias recusas, todas por causa da sua idade. Mas em 2023, foi aceito e se juntou a uma equipe responsável por desenvolver softwares para o projeto Starlink, essencial para conectividade global.

Ele foi reconhecido como engenheiro associado e teve responsabilidades que exigiam inovação. Curiosamente, até sua conta no LinkedIn foi suspensa por ele ter menos de 16 anos, o que ele considerou um “nonsense primitivo”. A passagem pela SpaceX consolidou sua experiência e desafiou a percepção de que jovens não podem ser competentes em funções de alta responsabilidade.

Do espaço à bolsa de valores: a mudança para Wall Street

Aos 16 anos, Kairan decidiu mudar de ares e se aventurar no mundo das finanças. Escolheu a Citadel Securities, uma das maiores empresas do setor financeiro, para ser seu novo lar.

Lá, ele trabalha como quant developer, criando soluções tecnológicas para a infraestrutura de negociação. Em 2024, a Citadel registrou quase US$ 10 bilhões em receita. Ele se sente atraído pelo ritmo ágil e intelectual do mercado financeiro, buscando resultados rápidos em comparação ao tempo que leva para desenvolver tecnologias aeroespaciais.

O que significa ser um prodígio da tecnologia?

A trajetória de Kairan redefine o que é ser um prodígio. Ele não é só um jovem com um potencial extraordinário; é alguém que encontrou espaço em empresas dispostas a desafiar convencionais. Com sua entrada na SpaceX e agora na Citadel, Kairan prova que o talento pode prevalecer sobre preconceitos relacionados à idade.

Além disso, sua história destaca a necessidade de inclusão de jovens talentos em ambientes de trabalho. Muitas vezes, as estruturas educacionais e corporativas demoram a se adaptar a realidades que fogem do padrão tradicional de desenvolvimento.

Impactos da carreira na SpaceX e a decisão de mudança

A experiência na SpaceX foi um grande divisor de águas para Kairan. Consolidou sua reputação como um engenheiro talentoso e também abriu portas para novas oportunidades no mundo financeiro.

A decisão de se mudar para Wall Street não significa deixar a tecnologia para trás. O setor financeiro está cada vez mais dependente de inteligência artificial e soluções em tempo real. A presença de Kairan na Citadel mostra como as carreiras que combinam tecnologia, ciência e finanças estão se tornando cada vez mais relevantes para jovens como ele.