Russos mantêm compra de carros ocidentais em 2025

A invasão russa na Ucrânia começou há três anos e meio e, além das questões políticas, isso teve impactos profundos, inclusive no setor automotivo. A segurança foi uma prioridade para a União Europeia, e o cenário global mudou. Essa transformação também atingiu os fabricantes de carros, que precisaram se adaptar.

Após o estopim da guerra, marcas gigantes como Toyota, Hyundai, Kia, Volkswagen e Renault deixaram de operar na Rússia. Embora o mercado russo fosse o décimo primeiro maior do mundo em 2021, os fabricantes optaram por sair. Essa decisão não foi fácil, mas reflete um posicionamento claro contra a situação política.

A China é a grande vencedora

Com a saída da concorrência ocidental, surgiu uma grande oportunidade para as marcas chinesas. A gente sabe que os modelos da Lada, que são mais antigos, não são exatamente uma ameaça. Assim, a participação de mercado das marcas chinesas disparou, saltando de 7% em 2021 para impressionantes 56% no primeiro semestre de 2025. Imagina como isso deve ser pra quem ama acompanhar as novidades do mundo automotivo!

E não para por aí: em 2024, a Rússia se tornou o maior mercado estrangeiro para as montadoras chinesas, uma verdadeira virada no jogo.

Os ocidentais realmente saíram de cena?

Apesar da saída de muitos fabricantes, números da Diretoria de Segurança no Trânsito da Rússia mostram que os russos ainda estão comprando carros de marcas ocidentais. Nos primeiros seis meses de 2025, as montadoras russas ficaram em segundo lugar, com 34% do mercado, enquanto as chinesas dominaram com 56%. E quem cobre os 10% restantes?

Bem, a Solaris, uma marca russa, montou a fábrica da Hyundai em São Petersburgo e agora produz modelos como o Hyundai Creta e o Kia Rio, sem se considerar a realidade das sanções. Esses veículos são conhecidos lá como Solaris HC e KR. E adivinha? Esse movimento tem mantido esses carros na estrada, atraindo os consumidores de volta aos modelos importados.

Mas o que realmente surpreende é que no primeiro semestre de 2025, cerca de 39.000 veículos ocidentais foram vendidos na Rússia, mesmo com todas as barreiras. Quem já enfrentou um trânsito pesado sabe o quanto é importante ter acesso a opções variadas de veículos.

Marcas de carros mais vendidas na Rússia

Vamos dar uma olhada nas marcas que mais venderam no primeiro semestre de 2025:

Marca Origem Unidades vendidas Lada Rússia 162.791 Haval China 63.929 Chery China 55.250 Geely China 35.578 Changan China 30.017 Solaris Coreia 10.480 Toyota Japão 7.780 BMW Alemanha 5.278

Em resumo, o mercado russo está passando por uma transformação significativa, com as marcas se adaptando às novas realidades. E, para nós apaixonados por carros, esse cenário é fascinante.