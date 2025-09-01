Royal Enfield deve lançar 4 motos no Brasil até dezembro

O mercado brasileiro de motos está a todo vapor e promete novidades empolgantes para 2025. A Royal Enfield, famosa por seu estilo icônico e robustez, vai lançar quatro modelos até o final do ano. Entre eles, vamos conhecer a Bear 650, a Classic 650, a Guerrilla 450 e a Goan Classic 350. Cada uma delas traz algo diferente para agradar todos os tipos de amantes de duas rodas.

A Bear 650 se destaca com seu design scrambler e cores vibrantes, trazendo um ar descontraído e moderno. É uma alternativa mais acessível para quem aprecia a Scram 411, mas busca algo com um estilo mais atualizado. Se você é do tipo que curte um visual ousado, essa moto certamente vai chamar sua atenção.

Falando em potência, a Bear 650 vem equipada com um motor de 648 cm³, capaz de entregar 47 cv e 5,7 kgfm de torque. Tudo isso faz essa moto não só bonita, mas também com desempenho confiável. Para aqueles que adoram ouvir o ronco de um motor potente, esse modelo pode te fazer sorrir durante cada acelerada.

A Classic 650 traz de volta o charme das custom bikes dos anos 1950, enquanto mantém o mesmo conjunto mecânico da Bear 650. Esperada para ser lançada no final de 2025, essa moto promete atrair quem ama um visual retrô sem abrir mão da tecnologia. É como ter um pedaço da história sobre duas rodas, mas com a confiabilidade atual.

E se você está em busca de algo mais versátil, a Guerrilla 450, que chega em setembro, é uma crossover que mistura elementos naked e scrambler. Com um motor de 452 cm³, ela entrega 40 cv. Ideal para quem roda muito na cidade e faz algumas escapadas em estradas pavimentadas, mas talvez não seja a escolha certa para trilhas pesadonas.

A Goan Classic 350 também vai dar as caras no Capital Moto Week e substitui a Classic 350. Com 350 cm³ e um motor arrefecido a ar, essa belezura chega com um visual bobber, pneus com faixa branca e rodas que vão de 19 a 16 polegadas. Para quem é fã de charme retrô, essa moto parece ser um verdadeiro achado.

Seu motor monocilíndrico entrega 20 cv e 2,75 kgfm de torque, focando mais na leveza e elegância do que na alta performance. Essa é aquela moto perfeita para o dia a dia, ideal para quem adora um passeio tranquilo pela cidade sem abrir mão do estilo.

Com esse leque de lançamentos, a Royal Enfield está se diversificando no Brasil. Eles querem agradar a todos, desde quem busca uma moto urbana moderna até aqueles que amam um visual clássico. A mistura de tradição e modernidade pode ser exatamente o que muitos motociclistas estavam esperando.