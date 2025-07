Royal Enfield abre inscrições para nova moto

A Royal Enfield acaba de lançar a tão esperada Guerrilla 450 aqui no Brasil! Essa moto é a primeira variante da Himalayan 450 e deve chegar às lojas em setembro. Para os fãs de duas rodas, a espera agora é por boas novidades. A marca indiana até criou um site especial onde você pode se cadastrar para receber informações em primeira mão sobre essa beleza.

De acordo com a fabricante, esse movimento é uma forma de se conectar com os apaixonados pela marca e proporcionar notícias fresquinhas sobre a Guerrilla 450. Então, se você é um desse entusiastas, vale a pena ficar de olho!

A Guerrilla 450

A nova Guerrilla 450 promete ser bem mais jovem e despojada em comparação com suas irmãs. Ela utiliza o mesmo chassi e motor da Himalayan 450, mas tem seu próprio charme e, claro, um preço mais acessível. Uma diferença que salta aos olhos é a ausência do parabrisa e da proteção lateral que estamos acostumados a ver na Himalayan.

Outra mudança interessante está nas rodas. A Himalayan 450, com seu apelo mais off-road, possui rodas raiadas de 21″ na frente e 17″ atrás. A Guerrilla, por outro lado, apostou em rodas de liga leve de 17″ em ambas as extremidades, que permitem o uso de pneus sem câmara. As medidas são 120/70-17 na frente e 160/60-17 atrás. O sistema de freios segue o mesmo, com discos em ambos os eixos e ABS. Para a suspensão, a frente conta com um garfo convencional com 140 mm de curso, enquanto na traseira temos um amortecedor com 150 mm.

O motor continua sendo o monocilíndrico de 452 cm³ que vimos na Himalayan, com refrigeração líquida e injeção de combustível. Ele é capaz de gerar ótimos 40 cv de potência e 4,2 kgfm de torque, tudo isso com uma transmissão de seis marchas.

Quanto à iluminação, a Guerrilla 450 também não ficou para trás com seus faróis em LED. Já em termos de tecnologia, temos boas novidades por aí! As versões de entrada, Smoke Silver e Playa Black Analogue, apresentam painel analógico com o sistema de navegação Tripper como opcional. Mas as versões mais avançadas, como Yellow Ribbon, Brava Blue, Playa Black Dash e Gold Dip, vêm com um painel totalmente digital, o Tripper Dash. Com essa tela redonda, você pode até visualizar mapas, muito mais prático para aqueles que adoram explorar novas rotas.

Quem já pegou uma estrada desconhecida sabe como um bom sistema de navegação faz toda a diferença durante o percurso!