Renault Kwid pode ter novo design europeu em atualização

O Renault Kwid está prestes a ganhar uma repaginada que promete ser bem interessante. Lançado em 2015, esse subcompacto passou por algumas melhorias ao longo dos anos, mas agora é hora de uma atualização mais profunda, acompanhando a nova estratégia da marca. O objetivo? Deixar o modelo ainda mais moderno e competitivo, principalmente no mercado brasileiro.

Se você não sabe, o Kwid foi desenvolvido na Índia, e por lá, a Renault está preparando uma grande renovação em sua linha. O que está em pauta é uma atualização não só do Kwid, mas também de outros modelos, como o Triber e o Kiger, além de novos SUVs que estão a caminho. A ideia é que a Renault crie um padrão visual entre seus carros, utilizando linhas do Dacia Spring, a versão europeia do Kwid, como referência.

As mudanças na estética do novo Kwid devem ser bem marcantes. Na frente, a grade vai estar repaginada e integrada às luzes diurnas. E os faróis? Vão ser posicionados um pouco mais abaixo, trazendo uma nova assinatura em LED que lembra um “Y” deitado. Já na traseira, aquela peça preta que conecta as lanternas vai ganhar um desenho interno novo, igualmente inspirado nessa forma de “Y” que já é a cara da Renault.

Mas não para por aí. O interior também vai passar por uma boa modernização. A central multimídia de 8 polegadas vai ser trocada por um display ainda maior, de 10 polegadas, para facilitar a navegação enquanto você dirige. O painel de instrumentos vai mudar totalmente, agora com uma tela digital de 7 polegadas, que deve deixar tudo mais prático e bonito. E quem gosta de conforto ao volante vai adorar saber que o ar-condicionado vai ter comandos digitais, além de uma nova alavanca de câmbio em formato de joystick, fugindo do seletor giratório que já está um pouco ultrapassado.

Falando do novo Kwid E-Tech, que será a versão elétrica, ele será o primeiro a receber esse novo visual por aqui. Na Índia, o Kwid continuará com seu motor 1.0 a gasolina de 68 cv, com opções de câmbio manual e automático. Um ponto importante é que há uma expectativa de que a nova linha ofereça até seis airbags, algo que seria uma grande adição em termos de segurança nessa categoria.

Embora ainda não haja uma data oficial para a chegada dessa nova geração ao Brasil, os flagras dos protótipos indicam que a reestilização está bem próxima. A Renault está confiante de que o Kwid atualizado vai manter a competitividade frente a rivais como o Fiat Mobi, enquanto reforça seu compromisso de inovação e alinhamento com as tendências globais.

É bom ficar de olho, quem sabe a nova cara do Kwid não dá aquele empurrãozinho que a gente estava esperando no trânsito, não é mesmo?