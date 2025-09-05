Mundo Automotivo

Renault Kwid pode ter novo design europeu em atualização

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Renault Kwid para PcD custa R$ 55.990 em julho
Crédito da imagem: R-point Vila Prudente São Paulo, SP

O Renault Kwid está prestes a ganhar uma repaginada que promete ser bem interessante. Lançado em 2015, esse subcompacto passou por algumas melhorias ao longo dos anos, mas agora é hora de uma atualização mais profunda, acompanhando a nova estratégia da marca. O objetivo? Deixar o modelo ainda mais moderno e competitivo, principalmente no mercado brasileiro.

Se você não sabe, o Kwid foi desenvolvido na Índia, e por lá, a Renault está preparando uma grande renovação em sua linha. O que está em pauta é uma atualização não só do Kwid, mas também de outros modelos, como o Triber e o Kiger, além de novos SUVs que estão a caminho. A ideia é que a Renault crie um padrão visual entre seus carros, utilizando linhas do Dacia Spring, a versão europeia do Kwid, como referência.

As mudanças na estética do novo Kwid devem ser bem marcantes. Na frente, a grade vai estar repaginada e integrada às luzes diurnas. E os faróis? Vão ser posicionados um pouco mais abaixo, trazendo uma nova assinatura em LED que lembra um “Y” deitado. Já na traseira, aquela peça preta que conecta as lanternas vai ganhar um desenho interno novo, igualmente inspirado nessa forma de “Y” que já é a cara da Renault.

Mas não para por aí. O interior também vai passar por uma boa modernização. A central multimídia de 8 polegadas vai ser trocada por um display ainda maior, de 10 polegadas, para facilitar a navegação enquanto você dirige. O painel de instrumentos vai mudar totalmente, agora com uma tela digital de 7 polegadas, que deve deixar tudo mais prático e bonito. E quem gosta de conforto ao volante vai adorar saber que o ar-condicionado vai ter comandos digitais, além de uma nova alavanca de câmbio em formato de joystick, fugindo do seletor giratório que já está um pouco ultrapassado.

Falando do novo Kwid E-Tech, que será a versão elétrica, ele será o primeiro a receber esse novo visual por aqui. Na Índia, o Kwid continuará com seu motor 1.0 a gasolina de 68 cv, com opções de câmbio manual e automático. Um ponto importante é que há uma expectativa de que a nova linha ofereça até seis airbags, algo que seria uma grande adição em termos de segurança nessa categoria.

Embora ainda não haja uma data oficial para a chegada dessa nova geração ao Brasil, os flagras dos protótipos indicam que a reestilização está bem próxima. A Renault está confiante de que o Kwid atualizado vai manter a competitividade frente a rivais como o Fiat Mobi, enquanto reforça seu compromisso de inovação e alinhamento com as tendências globais.

É bom ficar de olho, quem sabe a nova cara do Kwid não dá aquele empurrãozinho que a gente estava esperando no trânsito, não é mesmo?

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Changan lança Nevo A06 que promete recarregar 1 km por segundo

Changan apresenta Nevo A06 com recarga de 1 km por segundo

7 minutos atrás
Com desconto de R$ 32.438, Jeep Compass Sport custa menos que Tiggo 7 Sport

Jeep Compass Sport tem desconto e custa menos que Tiggo 7

20 minutos atrás
Tudo o que já sabemos do próximo Mercedes-Benz GLC EQ, rival do IX3

Novas informações sobre o Mercedes-Benz GLC EQ, concorrente do IX3

28 minutos atrás
Audi RS Q8 Performance estreia no Brasil por R$ 1,29 milhão

Audi RS Q8 Performance chega ao Brasil por R$ 1,29 milhão

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo