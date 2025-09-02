Mundo Automotivo

Renault Kardian tem alta de 44% em agosto, mas Pulse lidera

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Renault Kardian cresce 44% em agosto, mas Pulse e Tera ficam à frente
Crédito da imagem: Renault

O mês de agosto foi movimentado para a Renault, que aproveitou essa época para dar um gás nas vendas do Kardian, seu SUV compacto. E olha, a estratégia surtiu efeito! Apesar de ainda estar atrás de concorrentes como o Volkswagen Tera e o Fiat Pulse, o Kardian conseguiu um aumento significativo nas vendas.

Falando em números, a versão Techno do Renault Kardian estava tabelada a R$ 136.490, mas com um bônus de até R$ 20 mil, saía por R$ 116.490. Para quem pretendia financiar, a Renault oferecia opções bem atrativas, com entrada de 60% e parcelas fixas que ficavam em torno de R$ 1.680,45. Essas condições eram válidas até 31 de agosto ou enquanto durassem os estoques, então o pessoal que estava de olho teve que correr.

Por falar em números, o Kardian emplacou 1.929 unidades em agosto, um aumento de 44,8% em relação a julho, quando foram vendidas 1.332 unidades. Para dar uma ideia do cenário, o Fiat Pulse liderou a categoria, com 4.282 veículos emplacados, seguido de perto pelo Volkswagen Tera, vendendo 4.157 unidades. Essa competição tá acirrada!

Em 2025, as vendas do Kardian já somam 13.545 unidades. Olha só o desempenho mês a mês até agosto:

– Janeiro: 1.675
– Fevereiro: 1.903
– Março: 2.269
– Abril: 1.742
– Maio: 1.455
– Junho: 1.240
– Julho: 1.332
– Agosto: 1.929

A linha 2026 do Renault Kardian chegou com a sua primeira grande atualização. O design continua semelhante ao modelo anterior, mas a marca fez melhorias no acabamento interno e nos equipamentos. É sempre um bom sinal quando um carro vem mais completo e atraente, né?

Uma das principais mudanças é a nova versão Iconic, que substitui a ex-top de linha Premiere Edition. Agora, a gama inclui as versões Evolution MT, Authentic, Evolution EDC, Techno e Iconic. Tem opções para gostos variados, do mais básico ao mais recheado!

No interior, a versão Iconic se destaca com um painel digital de 10″ e uma central OpenR Link de 10,1″, que traz Google Maps, Google Assistente e até acesso à Play Store. A versão Techno também ganhou a central e mais alguns detalhes, como o carregador por indução e comandos físicos para ar-condicionado. Para quem dirige bastante, esses toques a mais fazem toda a diferença.

Sobre o motor, o Kardian mantém seu 1.0 turbo de 125 cv e 22,4 kgfm, em conjunto com a transmissão EDC de seis marchas. Além disso, traz sistemas de assistência ao condutor atualizados, novas cores e detalhes internos. Com preços que variam de R$ 113.690 a R$ 149.990, ele continua uma opção interessante no segmento.

Quem já conhece o Kardian sabe que ele é uma opção que está ganhando espaço e merece ser considerado, principalmente com essas novidades!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Icônica Mercedes de Ayrton Senna vai a leilão com lances de até R$ 1,8 milhão

Mercedes de Ayrton Senna é leiloada com lances de até R$ 1,8 milhão

10 minutos atrás
Governo propõe fim da obrigatoriedade de autoescolas para tirar CNH

Governo sugere acabar com autoescolas para obter CNH

28 minutos atrás
BYD desembarca na Argentina com Yuan Pro, Song Pro e Dolphin Mini

BYD registra vendas recordes no Brasil em agosto de 2025

52 minutos atrás
conheça a nova ousada linha de estilo da marca

Nova linha de estilo da marca traz ousadia e inovação

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo