Renault Kardian tem alta de 44% em agosto, mas Pulse lidera

O mês de agosto foi movimentado para a Renault, que aproveitou essa época para dar um gás nas vendas do Kardian, seu SUV compacto. E olha, a estratégia surtiu efeito! Apesar de ainda estar atrás de concorrentes como o Volkswagen Tera e o Fiat Pulse, o Kardian conseguiu um aumento significativo nas vendas.

Falando em números, a versão Techno do Renault Kardian estava tabelada a R$ 136.490, mas com um bônus de até R$ 20 mil, saía por R$ 116.490. Para quem pretendia financiar, a Renault oferecia opções bem atrativas, com entrada de 60% e parcelas fixas que ficavam em torno de R$ 1.680,45. Essas condições eram válidas até 31 de agosto ou enquanto durassem os estoques, então o pessoal que estava de olho teve que correr.

Por falar em números, o Kardian emplacou 1.929 unidades em agosto, um aumento de 44,8% em relação a julho, quando foram vendidas 1.332 unidades. Para dar uma ideia do cenário, o Fiat Pulse liderou a categoria, com 4.282 veículos emplacados, seguido de perto pelo Volkswagen Tera, vendendo 4.157 unidades. Essa competição tá acirrada!

Em 2025, as vendas do Kardian já somam 13.545 unidades. Olha só o desempenho mês a mês até agosto:

– Janeiro: 1.675

– Fevereiro: 1.903

– Março: 2.269

– Abril: 1.742

– Maio: 1.455

– Junho: 1.240

– Julho: 1.332

– Agosto: 1.929

A linha 2026 do Renault Kardian chegou com a sua primeira grande atualização. O design continua semelhante ao modelo anterior, mas a marca fez melhorias no acabamento interno e nos equipamentos. É sempre um bom sinal quando um carro vem mais completo e atraente, né?

Uma das principais mudanças é a nova versão Iconic, que substitui a ex-top de linha Premiere Edition. Agora, a gama inclui as versões Evolution MT, Authentic, Evolution EDC, Techno e Iconic. Tem opções para gostos variados, do mais básico ao mais recheado!

No interior, a versão Iconic se destaca com um painel digital de 10″ e uma central OpenR Link de 10,1″, que traz Google Maps, Google Assistente e até acesso à Play Store. A versão Techno também ganhou a central e mais alguns detalhes, como o carregador por indução e comandos físicos para ar-condicionado. Para quem dirige bastante, esses toques a mais fazem toda a diferença.

Sobre o motor, o Kardian mantém seu 1.0 turbo de 125 cv e 22,4 kgfm, em conjunto com a transmissão EDC de seis marchas. Além disso, traz sistemas de assistência ao condutor atualizados, novas cores e detalhes internos. Com preços que variam de R$ 113.690 a R$ 149.990, ele continua uma opção interessante no segmento.

Quem já conhece o Kardian sabe que ele é uma opção que está ganhando espaço e merece ser considerado, principalmente com essas novidades!