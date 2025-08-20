Renault Kardian 2026 se prepara para competir com VW Tera

O Renault Kardian finalmente chega na linha 2026, trazendo algumas novidades que prometem agradar quem está de olho em um SUV compacto. Desde o seu lançamento em 2023, esse modelo conquistou espaço entre os motoristas brasileiros, principalmente pela combinação de um design ousado e uma mecânica eficiente. Agora, a Renault faz ajustes importantes, especialmente para combater a concorrência, como o recém-chegado Volkswagen Tera.

Com essa nova linha, o Kardian refina sua aparência e tecnologia. Por exemplo, o painel digital de 7 polegadas, que antes era opção apenas nas versões mais caras, virou item de série na versão intermediária Evolution. E tem mais: a mesma versão agora conta com carregador por indução, um recurso que até então só estava disponível nas versões topo de linha.

A versão Kardian Techno é a que mais se destaca em termos de tecnologia. Com um sistema multimídia OpenR Link de 10,1 polegadas, essa central promete ser rápida e intuitiva. Se você já se deparou com aquelas centrais lentas e difíceis de usar, vai adorar a fluidez dessa nova interface. A mudança traz um ar mais "premium", aproximando o Kardian dos modelos mais sofisticados da Renault que você vê na Europa.

E o que dizer da tela? Ela é super responsiva, graças ao processador Snapdragon da Qualcomm. Essa melhoria elimina aqueles travamentos que eram bem comuns na versão anterior. O OpenR Link também traz funcionalidades práticas, como o Google Maps pré-instalado e conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay — perfeito para quem vive a rotina na correria e precisa de praticidade.

Outra mudança importante: a ergonomia no interior. Agora, os comandos físicos para a climatização estão mais acessíveis, facilitando o uso enquanto você dirige. É sempre bom ter um conforto extra, especialmente nas longas viagens ou em dias quentes.

O motor 1.0 turbo de três cilindros continua firme e forte, entregando 125 cv de potência e 22,4 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Essa combinação com o câmbio automatizado EDC de seis marchas proporciona trocas rápidas e suaves. Para quem costuma encarar o trânsito pesado, essa agilidade no câmbio é fundamental.

E não esqueçamos da segurança. O Kardian 2026 mantém os assistentes de condução, como o alerta de ponto cego e a frenagem automática de emergência, além de uma nova câmera com visão 360 graus nas versões mais completas. Essas tecnologias são valiosas para dar aquele suporte extra em manobras nas cidades super movimentadas.

Uma novidade interessante é que o sistema de frenagem agora conta com reconhecimento de pedestres e ciclistas, uma mão na roda para quem pilota em áreas urbanas com bastante circulação. E o piloto automático adaptativo também recebeu um upgrade, funcionando agora a partir de 20 km/h.

Mas o que realmente impressiona no Kardian é a sensação de solidez que ele transmite. Mesmo enfrentando pisos irregulares, a carroceria se mostra firme e bem projetada. Essa característica, junto com a direção elétrica que tem um ótimo peso, garante uma dirigibilidade que realmente se destaca, seja no uso diário ou nas aventuras de final de semana.

Finalmente, a Renault simplificou a gama, retirando a versão Premiere Edition e trazendo a nova topo de linha, a Iconic. Vamos dar uma olhada nos preços das versões, que já estão para todos os gostos e bolsos.

Kardian Authentic turbo TCe (câmbio EDC) – R$ 119.990: Com itens como 6 airbags, assistente de partida, e faróis em LED.

Kardian Evolution turbo TCe (câmbio EDC) – R$ 124.690: Versão com um pouco mais de acessórios de conforto.

Kardian Techno turbo TCe (câmbio EDC) – R$ 139.290: Traz todos os recursos da versão Evolution e adiciona controles de velocidade adaptativa e frenagem automática.

Kardian Iconic turbo TCe (câmbio EDC) – R$ 149.990: Inclui câmera Multiview e alertas de ponto cego, além de diversas melhorias estéticas e tecnológicas.

Em resumo, o Renault Kardian 2026 se apresenta com um pacote atraente, promete levar o motorista a novas experiências ao volante e fica ainda mais interessante frente à concorrência.