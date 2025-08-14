Renault Duster 2023 é avistado em testes no Brasil

O Renault Duster, um ícone entre os SUVs no Brasil, está passando por uma reformulação e já foi flagrado em testes por aqui. Mas, um detalhe interessante é que ele está disfarçado sob a identidade da Dacia, a subsidiária romena de baixo custo do grupo Renault. Apesar disso, a marca francesa quer se afastar dessa imagem de carro econômico e tem investido em modelos que entregam mais valor agregado — como o Kardian, que chegou com tudo.

Esse novo Duster que está em testes é muito parecido com o modelo europeu. Ele mantém a grade, os faróis e as rodas características. O carro utiliza a plataforma CMF-B, que já deu vida ao Kardian, mas que aqui no Brasil se chama RGMP (Renault Group Modular Platform). Essa base não vai apenas dar suporte ao Duster, mas também a outros lançamentos bacanas que estão por vir, como o SUV Boreal e uma picape intermediária.

Fica a dica: se você ama tirar o carro do lugar para desbravar novas aventuras, vale lembrar que o novo Duster, que começará a ser produzido no Paraná a partir de agosto de 2025, vai ter um porte maior. Ele vai encarar rivais como o Jeep Compass e o VW Taos. As linhas do novo modelo devem ser inspiradas no Boreal, com um teto levemente inclinado, dando um ar de SUV cupê.

### Interior e Tecnologia

Dentro do carro, o Duster também promete evoluir. O painel de instrumentos digital de 10 polegadas será um atrativo, assim como a central multimídia, que também vai ter o mesmo tamanho e será compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O acabamento e os outros elementos internos devem seguir o estilo do Boreal, um pouco na mesma linha que a Volkswagen faz com o T-Cross e o Taos.

É sempre bom lembrar como é bom drive um carro que une conforto e tecnologia. Já imaginou ajustar sua playlist na central multimídia enquanto acelera numa estrada?

### Opções de Motorização

Quando se trata de motorização, o Duster vai oferecer duas opções: um motor 1.0 turbo flex, com até 125 cv e câmbio automatizado de seis marchas, e um motor 1.3 turbo flex, com até 170 cv e torque de 27,5 kgfm, que vem com transmissão automática CVT simulando oito marchas. No entanto, para quem gosta de aventura em terrenos mais complicados, a tração 4×4 não está prevista inicialmente. O porta-malas deve comportar uns respeitáveis 470 litros, perfeito para viagens.

E embora a versão europeia tenha opções híbridas, a gente vai ter que esperar um pouco para ver essa tecnologia por aqui. O Boreal também não deve contar com um motor eletrificado no lançamento, mas a plataforma compartilhada pode abrir portas para versões híbridas no futuro.

### Expectativas e Lançamento

Enquanto isso, o novo Duster vai intensificando seus testes e o lançamento é só uma questão de tempo. Se tudo der certo, os preços devem variar entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, posicionando-se em uma briga direta com o novo Nissan Kicks e outros SUVs compactos. Fica a expectativa para ver como ele vai se sair nas ruas depois de sua estreia.