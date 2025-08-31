Renault Clio 2026 terá design ousado em revelação em Munique

A Renault está preparando algo bem especial para os apaixonados por carros: a apresentação do novo Clio 2026! O evento vai rolar em Munique, na Alemanha, no dia 8 de setembro. E, para a alegria da galera, tudo será transmitido ao vivo nas redes sociais da marca. Já faz 35 anos que o Clio é um dos compactos mais amados, e essa sexta geração promete trazer muita coisa nova, tanto no design quanto na tecnologia e motorização.

A expectativa é alta. O Clio foi o carro mais vendido na Europa no primeiro semestre de 2025, com impressionantes 130.500 unidades emplacadas! Um sucesso que só aumenta a ansiedade para ver o que vem por aí.

Antes da revelação oficial, o Motor1 preparou uma projeção do novo modelo com base nas informações que vazaram até agora. Ele deve manter proporções similares ao Clio atual, com cerca de 4,1 metros, mas a linha do teto será um pouco mais baixa, dando uma ajuda na aerodinâmica.

Falando em estilo, o Clio 2026 vem com um visual supermoderno e esportivo. Os faróis, mais finos e afilados, e a nova grade com padrão em diamante, que lembra o design do Renault Rafale, vão deixar a frente do carro bem imponente. Na traseira, quem tá curioso vai notar um vidro mais inclinado e lanternas horizontais, tudo para reforçar esse caráter dinâmico.

Por dentro, a promessa é que o novo Clio traga um habitáculo mais digital e tecnológico. A Renault aposta num sistema multimídia que usa a plataforma Android Automotive, o que deve facilitar a vida de quem adora tecnologia a bordo. O painel seguirá um formato já visto em outros modelos, com displays lado a lado.

Em termos de motorização, a nova plataforma deve trazer opções de híbrido leve e híbrido HEV, com um motor elétrico mais potente, garantindo eficiência e redução no consumo. E uma notícia boa para o meio ambiente: carros a diesel não devem voltar, e as versões 100% elétricas continuarão sendo exclusividade do Renault 5 E-Tech. Assim, a Renault também se alinha às novas normas de emissões europeias, abandonando gradualmente os motores a gasolina não eletrificados.

Entre os dias 9 e 14 de setembro, você poderá conferir o Clio pessoalmente no Odeonsplatz, durante o IAA Open Space. Junto com o Clio, estarão o Renault 5 e o Renault 4 E-Tech. E pra deixar tudo ainda mais interessante, o estande contará com experiências imersivas, como um vinyl bar e merchandising exclusivo.

Já dá para sentir a animação no ar, né? A Renault está definitivamente se empenhando para conquistar ainda mais corações.