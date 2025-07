Range Rover elétrico: desempenho, potência e autonomia analisados

O primeiro Range Rover totalmente elétrico foi revelado durante o Festival de Velocidade de Goodwood 2025, lá na Inglaterra. O evento foi uma ótima oportunidade para ver o protótipo do SUV elétrico em ação, destacando-se com um design que mantém a identidade da marca — sem grandes mudanças na estrutura quando comparado aos modelos a combustão.

Goodwood é sempre um espetáculo. O circuito montado na propriedade Goodwood House chama atenção por receber lançamentos e exposições de veículos históricos. É um local que combina tradição e inovação, perfeito para um carro que representa uma nova era automotiva.

Antes de brilhar em Goodwood, o Range Rover elétrico enfrentou rigorosos testes de inverno em Arjeplog, na Suécia. Os especialistas que acompanharam dizem que o carro entrega uma rodagem silenciosa, aliada a uma tração adaptada para aventuras off-road. Isso é bem legal para quem adora uma trilha e valoriza um veículo que não só se comporta bem na cidade, mas também em terrenos mais radicais.

### Plataforma e Design

O novo elétrico utiliza a plataforma MLA-Flex, que já é utilizada em versões híbridas e convencionais. As mudanças visuais são sutis: o carro não tem escapamento, mas traz um medidor de potência no painel e novas telas para gerenciar o consumo de energia. Ele é equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo, sempre desenvolvidos pela própria Land Rover.

A potência do conjunto é respeitável, com cerca de 557 cv e torque de 86,7 kgfm. A bateria tem uma capacidade de 117 kWh, dividida em 344 células prismáticas. Com isso, a autonomia pode variar entre 450 e 480 km — ideal para viagens mais longas. A recarga é rápida, suportando potências de até 350 kW, com pontos de recarga em ambos os lados do veículo.

### Navegação Inteligente

Um dos destaques desse novo Range Rover é o sistema de tração inteligente chamado ITM (Intelligent Traction Management). Ele consegue controlar a distribuição de torque em apenas 50 milissegundos, muito mais rápido que os sistemas tradicionais. Isso traduz em uma experiência de condução dinâmica, com a capacidade de alternar entre tração nas duas ou quatro rodas dependendo da necessidade.

E não para por aí! A suspensão também foi revista. Para compensar a tendência dos carros elétricos de inclinar durante acelerações, o modelo adota uma suspensão pneumática mais elaborada. Isso melhora a estabilidade e melhora o conforto a bordo, especialmente em estradas ruins.

### Um verdadeiro Range Rover

Em termos de design, o Range Rover elétrico segue o mesmo estilo dos seus irmãos a combustão. Você não vai perceber muitas diferenças, exceto pela falta de escapamentos. A plataforma ainda oferece escolha de entre-eixos curto ou longo, com características que estão de acordo com as expectativas de um SUV premium.

A marca já anunciou que mais de 62 mil clientes estão na fila de espera para garantir o seu. A pré-venda deve começar no final de 2025, e os preços ficarão na faixa das versões V8. É um verdadeiro marco na história da Land Rover, que, ao que tudo indica, está bem pronta para o futuro elétrico.

A cada detalhe revelado do novo Range Rover, é difícil não se empolgar com essa nova fase no mundo automotivo, não é mesmo?