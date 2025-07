Queda nas vendas dos elétricos Kia EV9 e EV6, aponta Fipe

A Kia está passando por um daqueles momentos que nos fazem refletir sobre o mercado automotivo. Enquanto as vendas da marca somaram um crescimento notável no primeiro semestre de 2025, os modelos elétricos, como os EV9 e EV6, não estão tendo a mesma sorte. É curioso como a tecnologia pode atrair tanto e, ao mesmo tempo, decepcionar.

Para ter uma ideia, o EV9 vendeu só 4.938 unidades entre janeiro e junho. Isso é uma queda de 49% em relação ao mesmo período do ano passado. E em junho, a situação foi ainda pior: apenas 913 unidades foram comercializadas, caindo 52% se comparado ao ano anterior. Para quem está acompanhando o mercado, isso é um alerta.

O EV6 também não está em um momento fácil. As vendas caíram 46% no semestre, totalizando 5.875 unidades, bem longe das 10.941 de 2024. E junho foi um mês desastroso, com uma queda de 69% — apenas 680 unidades foram vendidas. Essa situação nos lembra que, enquanto muitos falam da revolução dos elétricos, ainda é preciso entender o que faz um carro realmente desejável.

Por outro lado, há motivos para a Kia celebrar. Modelos a combustão, como o sedã K5, estão bombando. O K5 viu suas vendas pularem de 12.807 para impressionantes 34.565 unidades no primeiro semestre. Quase o triplo, não é incrível? Isso só mostra que a gasolina ainda tem um bom público.

Temos também a minivan Carnival, que teve um crescimento de 57%, chegando a 33.152 unidades. E não esqueçamos do SUV Telluride, que empilhou 61.502 unidades vendidas, um aumento de 15%.

Já o Sportage continua sendo o queridinho da marca, liderando como o modelo mais vendido nos EUA, com 87.172 unidades e um crescimento de 9% no semestre. Para quem já teve a chance de dirigir um Sportage, sabe o quanto ele agrada tanto nas cidades quanto em estradas mais longas com aquela estabilidade que conforta.

No total, a Kia emplacou 416.511 veículos nos EUA no primeiro semestre, uma alta de 8% em relação a 2024. Porém, em junho, houve uma leve desaceleração com 63.849 unidades, comparadas a 65.929 no mesmo mês do ano passado. Como em qualquer mercado, a montadora deverá estar atenta às novas tendências e demandas dos consumidores, especialmente quando se fala de modelos elétricos que, apesar dos desafios, ainda são o futuro que muitos desejam.