Queda dos preços dos carros: saiba onde foi maior

Os preços da gasolina e do etanol deram uma boa caída em julho, e isso é uma ótima notícia para quem dirige. Os valores médios ficaram nos menores níveis desde janeiro. A gasolina terminou o mês custando em média R$ 6,35, com uma queda de 0,47%. O etanol, por sua vez, caiu para R$ 4,36, uma redução de 0,68%. Esses números vieram do Índice de Preços Edenred Ticket Log, que faz um mapeamento em mais de 21 mil postos pelo Brasil.

No Sudeste, foram os menores preços do país: a gasolina estava a R$ 6,21 e o etanol a R$ 4,23. Em Minas Gerais, a gasolina subiu um pouquinho, 0,31%, chegando a R$ 6,37, o mais caro da região. Já o etanol por lá ficou praticamente estável em R$ 4,47. Quem roda por essa região sabe que às vezes é um desafio encontrar o melhor preço, não é mesmo?

A situação no Centro-Oeste foi ainda melhor, com uma queda mais significativa: a gasolina caiu 0,77% e o etanol 1,37%. Agora, lá no Norte, as coisas não estão tão animadoras. A gasolina ainda está a R$ 6,84 e o etanol a R$ 5,20. O Acre, infelizmente, mantém o título indesejado de ter o combustível mais caro do Brasil, chegando a R$ 7,48 o litro. É claro que isso dói no bolso de quem precisa dirigir por lá.

Entre os estados, São Paulo brilhou com o etanol mais baratinho do país, custando R$ 4,08. Já o Rio de Janeiro se destacou com a gasolina a R$ 6,13. E falando em quedas, o Amapá teve uma redução significativa de 3,63% no etanol, terminando o mês a R$ 5,31. Para quem pega estrada, ver o etanol mais em conta sempre é uma boa!

Segundo Renato Mascarenhas, da Edenred Mobilidade, essa queda nos preços é um respiro bem-vindo para os motoristas. Ele também lembra que o etanol é uma alternativa mais limpa e sustentável, uma preocupação que muitos motoristas têm hoje em dia. Afinal, quem não quer um carro mais ecológico, sem abrir mão da performance?

