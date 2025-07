Proprietário da Cybertruck relata problema de ruído contínuo

Um proprietário de uma Tesla Cybertruck está enfrentando um perrengue daqueles: há mais de um mês, ele convive com um barulho incômodo no carro que ninguém consegue consertar. Depois de 40 dias na oficina, sem solução à vista, ele decidiu que é hora de pedir que a marca compre a picape de volta ou substitua por outra.

O problema começou com um ruído chato vindo da coluna dianteira, perto do para-brisa. O dono, que já estava bem apreensivo, contou que a equipe da Tesla tentou isolar o som usando espuma e outras técnicas, mas nada funcionou. A situação foi tão complicada que o carro precisou ser levado para um centro especializado em colisões.

Mas mesmo lá, o barulho continuou. Nos últimos dias, o proprietário revelou que a picape segue estacionada na oficina, enquanto peças foram trocadas, novos isolamentos foram tentados, e componentes foram desmontados e remontados. Porém, o ruído persiste, como um mosquito a zumbir perto do ouvido. Não é nada mais frustrante do que isso, especialmente em um carro novíssimo que deveria ser a mais nova sensação do mercado.

A Tesla, por sua vez, até mandou mensagens para o cliente prometendo que o caso é prioridade, mas, até o momento, sem solução. Para piorar, a Cybertruck não é a única a ficar vulnerável, já que houve até um acidente espetacular com uma delas na Califórnia. Isso nos faz pensar que, mesmo os veículos mais inovadores podem ter seus imprevistos.

E vamos falar a verdade: ter um carro novo com chiados e rangidos é um grande incômodo, ainda mais quando é um modelo tão caro e badalado como a Cybertruck. Isso levanta questionamentos sobre a qualidade da produção, especialmente considerando que a Tesla está aumentando sua produção e entregas.

Curiosamente, este mesmo proprietário não está sozinho. Depois de contar sua história nas redes sociais, outros donos de Cybertruck começaram a compartilhar suas experiências, alegando que estão enfrentando problemas semelhantes. Um deles, por exemplo, já levou seu carro cinco vezes para a oficina por causa do mesmo barulho.

Com tanto incômodo, alguns chegam a evitar usar a picape quando buscam um momento de tranquilidade. O dono desta história, cansado de toda essa saga, agora pede um carro novo ou o reembolso e, claro, torce para que a próxima Cybertruck seja mais silenciosa. Vamos acompanhando essa trama e qualquer novidade que surgir, pois, no mundo automotivo, sempre temos uma nova história a contar.