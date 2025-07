Tratamento natural promete avanços no combate ao Alzheimer

Pesquisadores dos Estados Unidos estão fazendo um grande progresso no tratamento do Alzheimer usando uma substância chamada ácido carnósico, que é encontrada em ervas como o alecrim e a sálvia. Esse ácido é famoso por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, mas, por ser instável, não era fácil de usar diretamente na medicina.

Para contornar essa dificuldade, uma nova forma do composto, chamada diAcCA, foi criada. Essa versão se mostrou estável e eficiente no combate ao Alzheimer.

Resultados Impressivos

Essa pesquisa, publicada na revista Antioxidants, revelou resultados animadores. Testes com camundongos tratados com diAcCA mostraram melhorias notáveis na memória. Com o aumento das sinapses neuronais e a diminuição da inflamação no cérebro, foi possível eliminar proteínas tóxicas associadas à doença, como a tau fosforilada e a beta-amiloide. O neurocientista Stuart Lipton, do Instituto de Pesquisa Scripps, comentou que o medicamento não só desacelerou o declínio das funções cognitivas, mas também conseguiu reverter danos.

Um ponto interessante é que essa nova alternativa é vista como uma opção mais acessível e natural em comparação com os tratamentos atuais, despertando bastante interesse tanto no meio científico quanto entre o público.

Apesar dos resultados promissores, é importante lembrar que esse tratamento ainda está em fase experimental. Agora, serão necessários estudos clínicos em humanos para verificar se o diAcCA é realmente eficaz. Os testes também mostraram que o corpo absorve bem o composto e que ele chega rapidamente ao cérebro.

Lipton destaca que o diAcCA pode ser combinado com os tratamentos existentes para Alzheimer, o que poderia potencializar os efeitos e minimizar os efeitos colaterais. Além disso, há a possibilidade de que esse composto abra portas para novas terapias contra outras doenças inflamatórias, como o diabetes tipo 2 e o Parkinson.

Esses estudos marcam um avanço significativo na busca por tratamentos mais eficazes e menos agressivos contra o Alzheimer. Com sua estabilidade, boa absorção e efeitos positivos, o diAcCA oferece uma nova esperança para o futuro da medicina e o tratamento de várias doenças.