preços, versões e equipamentos disponíveis

Depois de a Fiat lançar a linha 2026 do Ducato, agora é a vez da Citroën compartilhar as novidades do seu furgão Jumper. Essa atualização traz um visual bem mais atraente, incorporando a nova identidade da marca que já conquistou os europeus.

Na frente do Jumper, você vai notar a nova grade, faróis repaginados e um design reformulado nos retrovisores, na logo e até no centro das rodas. E por dentro, a Citroën não ficou parada! O motor 2.2 turbodiesel, que também é usado pelo Ducato, entrega os mesmos 140 cv da versão anterior, mas o torque agora está um pouco mais robusto — subiu de 34,7 kgfm para 35,7 kgfm. Com isso, o furgão ficou até 8% mais econômico, ajudando você a economizar na estrada.

Quando falamos do interior, a linha 2026 traz um novo volante e um painel com mostradores analógicos para velocidade e rotações, além de um display digital de 3,5 polegadas que, embora monocromático, vai te dar informações bem claras. A partir da versão mais básica, o Jumper já vem equipadíssimo com um rádio que se conecta via Bluetooth e uma tela de 5 polegadas. E se você optar pela versão Minibus, vai curtir a tela multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, câmera de ré com linhas de guia, sistema de controle de faixa e retrovisores elétricos.

Falando em segurança, o Jumper não ficou para trás! Ele oferece controle eletrônico de estabilidade, controle de estabilidade para reboque e sistema de frenagem pós-colisão. Outros itens como controle de cruzeiro, sensores de estacionamento traseiros e monitoramento da pressão dos pneus estão de série. Para quem quer mais, há a opção de equipamentos como detecção de ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro.

Todas as versões do Jumper estarão disponíveis para encomenda nas concessionárias a partir de julho. Isso significa que você já pode começar a planejar sua próxima aquisição! E vai ser uma delícia rodar com um modelo tão atualizado nas estradas, não é mesmo?