preços e mudanças: o que você precisa saber

O hatchback Onix e o SUV Tracker estão de volta com uma edição especial que comemora os 100 anos da General Motors na América do Sul. Essa novidade foi apresentada durante um evento em 8 de julho, mas os detalhes só chegaram depois, quando a marca anunciou a nova tabela de preços.

A versão Onix 100 anos já entra para a lista do Programa Carro Sustentável, que isenta veículos mais eficientes de IPI. Esse modelo vem equipado com o motor 1.0 aspirado, que já faz parte da versão básica do hatch.

Os preços são bem acessíveis. A série especial do Onix chega apenas R$ 1.500 acima do valor da versão de entrada, ou seja, fica em R$ 104.490. Isso significa que você leva um carro com alguns toques exclusivos de estilo por um preço bem competitivo.

Em termos de visual, o Onix 100 anos vem com rodas de liga leve de 16 polegadas com um acabamento escurecido, bem parecido com a versão RS. O emblema da Chevrolet também traz a gravatinha preta, um detalhe que dá um charme extra à frente e à traseira do veículo. No interior, os bancos têm um revestimento híbrido, misturando tecido e couro sintético, e a cor exclusiva da edição é um bonito Azul Boreal.

Além disso, o carro continua a oferecer seis airbags, ar-condicionado manual, direção elétrica, e uma central multimídia MyLink com uma tela LCD de 11″. Isso sem contar com o volante multifuncional, que deixa a direção mais prática.

Tracker: A Versão Premium

Enquanto o Onix chega com motor 1.0 e poucas alterações, o Tracker vai por um caminho diferente. A edição 100 anos do SUV será baseada na versão top de linha. O preço? R$ 190.590, só R$ 1.000 a mais que a versão Premier, que custa R$ 189.590.

O Tracker, nessa versão especial, oferece tudo que você esperaria de um carro completo: seis airbags, teto solar panorâmico, alerta de ponto cego, sensor de estacionamento automático e até carregador sem fio. E tem mais: o Wi-Fi a bordo e os assistentes de condução garantem uma experiência de direção moderna e conectada.

Na parte estética, ele vem com rodas de liga leve aro 17″ com um design exclusivo, rack de teto pintado de preto e, claro, o charme dos emblemas escurecidos. A carroceria também será oferecida apenas na cor Azul Noronha, que é realmente chamativa.

É um prato cheio para quem está em busca de uma opção bem equipada e com um toque especial. Quem não gosta de um carro que chama a atenção na estrada, não é mesmo?