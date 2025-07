Dormir menos de 6 horas por noite prejudica o cérebro

Dormir bem é essencial para manter nosso corpo e mente funcionando direitinho. Tem várias pesquisas que mostram como uma boa noite de sono impacta diretamente no nosso bem-estar, tanto físico quanto mental. No entanto, muita gente enfrenta dificuldades na hora de colocar a cabeça no travesseiro, seja por causa da correria do dia a dia, do excesso de telas ou de outros fatores que, de várias formas, comprometem o descanso.

Com o passar do tempo, a falta de sono pode trazer efeitos indesejados para a saúde, e o risco de desenvolver doenças, como o Alzheimer, aumenta. Um dos pontos críticos que precisamos entender é sobre o sono profundo, que ocorre principalmente nas primeiras horas da noite. Esse é o momento em que nosso cérebro faz uma verdadeira faxina, removendo toxinas e resíduos. É fácil ver por que a falta desse sono de qualidade pode afetar nossa memória e concentração, além de gerar outros problemas.

Aqui estão alguns dos impactos negativos de não dormir bem:

Cansaço e sonolência constantes;

constantes; Dificuldade de concentração e memória ;

; Irritabilidade e alterações de humor ;

; Aumento no apetite ;

; Déficit no sistema imunológico ;

; Risco elevado de doenças crônicas ;

; Problemas de saúde mental ;

; Dificuldades de fertilidade ;

; Envelhecimento precoce.

Estratégias para dormir melhor

Melhorar a qualidade do sono pode parecer complicado, mas tem algumas estratégias simples que podem ajudar a garantir um descanso reparador:

Estabeleça uma rotina de sono : Tente acordar e ir dormir nos mesmos horários todos os dias, até mesmo nos finais de semana.

: Tente acordar e ir dormir nos mesmos horários todos os dias, até mesmo nos finais de semana. Crie um ambiente favorável : Mantenha o quarto escuro, silencioso e com uma temperatura agradável.

: Mantenha o quarto escuro, silencioso e com uma temperatura agradável. Desconecte-se de aparelhos eletrônicos : Evite usar celulares, tablets ou TVs antes de dormir.

: Evite usar celulares, tablets ou TVs antes de dormir. Cuidado com a alimentação : Evite cafeína e álcool nas horas que antecedem o sono.

: Evite cafeína e álcool nas horas que antecedem o sono. Mexa-se pela manhã: Praticar exercícios físicos cedo pode ajudar a regularizar seu sono.

Se, mesmo com essas dicas, você continuar tendo dificuldades para dormir, vale a pena procurar um médico. Ele pode ajudar a entender melhor o que está acontecendo e encontrar a solução mais adequada.