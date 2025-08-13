Preços de agosto atualizados – Fipe Carros

O Nissan Kicks 2026 chegou com tudo, trazendo uma cara nova e uma série de melhorias que vão agradar muito quem curte um SUV. Agora, além de um design mais elegante e arrojado, o carro vem equipado com motor turbo e está disponível em quatro versões, com preços que variam de R$ 164.990 a R$ 199.000. E não se preocupe: o modelo antigo ainda continua na ativa como Kicks Play, mas ele não se compara ao novo.

Falando em visual, o novo Kicks tem um perfil muito mais limpo e sofisticado. Ele apresenta faróis e lanternas de LED que realmente fazem a diferença na iluminação, especialmente à noite. E as rodas, que podem chegar a 19 polegadas, dão aquele destaque a mais. Na parte de trás, as lanternas são unidas por uma faixa preta, o que agrega um toque de robustez ao design.

Ao entrar no carro, você logo percebe que o acabamento deu um salto. A partir da versão Advance, as portas são revestidas com couro e as superfícies são bem acabadas, com detalhes que parecem ter sido pensados nos mínimos detalhes. Se você optar pela versão Platinum, vai se surpreender com as duas telas de 12,3 polegadas, que oferecem uma central multimídia completa com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de um painel totalmente digital.

E não para por aí! O Kicks também cresceu em tamanho: agora são 4,37 metros de comprimento e 470 litros no porta-malas. Isso significa mais espaço para bagagens, perfeito para aquelas viagens de fim de semana ou até mesmo um rolê mais longo.

Em relação ao seguro, os números variam bastante. Para a versão de entrada Sense 1.0T AT, o seguro parte de R$ 1.920,48, enquanto o modelo Platinum pode chegar até R$ 4.819,71 no pacote mais completo. Isso mostra que o seguro do seu carro pode variar muito dependendo da versão escolhida e do seu perfil.

Claro, não podemos esquecer das revisões. O Kicks precisa passar por esse procedimento a cada 10 mil km ou, no máximo, uma vez por ano. Os valores das revisões podem mudar dependendo de onde você está no Brasil, mas no total, você deve gastar cerca de R$ 4.944 até os 120 mil km. Aqui estão alguns exemplos de preços:

– 10.000 km: R$ 795,00

– 20.000 km: R$ 552,00

– 30.000 km: R$ 465,00

– 40.000 km: R$ 1.182,00

– 50.000 km: R$ 897,00

– 60.000 km: R$ 1.053,00

Então, se você é da turma que adora um SUV estiloso e cheio de tecnologia, o Nissan Kicks 2026 com certeza merece sua atenção!