Roupas que protegem do sol são realmente eficazes?

Roupas que protegem do sol são eficazes?

Durante o verão, todo cuidado com a exposição ao sol é pouco. Além de passar protetor solar, é bom ficar atento a outros itens que ajudam a proteger a pele. Sabia que existem roupas que bloqueiam os raios solares? Essas peças, com fotoproteção, são grandes aliadas no combate aos danos do sol.

Os raios ultravioleta (UV) podem causar queimaduras e até insolação. Vale lembrar que, enquanto os raios infravermelhos causam a sensação de calor, os UV são os verdadeiros vilões, invisíveis a olho nu. O médico José Antonio Sanches, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ressalta a importância de se cuidar: “O câncer de pele pode surgir se a proteção for negligenciada.”

Cuidados com a sua pele

A melhor defesa é usar roupas com proteção solar, especialmente durante longos períodos de exposição. Tem uma variedade de tecidos que são certificados, fabricados com fibras especiais que garantem proteção. Eles podem ser encontrados em lojas que se dedicam à segurança contra o sol. Mas é bom ficar atento: esses itens podem ter um certo custo.

Além das roupas, proteger áreas sensíveis como o tórax e a cabeça é fundamental. Usar chapéu é uma ótima ideia, e não se esqueça dos óculos de sol que oferecem proteção comprovada. E, claro, a aplicação diária de protetor solar no rosto e no corpo não pode faltar.

Outra dica importante é manter-se hidratado. Carregar uma garrafinha de água por onde você for pode fazer toda a diferença. A alimentação também conta: opte por comidas leves e saudáveis durante o calor. E as roupas? Prefira aquelas que são confortáveis e leves, pois ajudam a evitar desconfortos e possíveis feridas na pele.

Essas pequenas atitudes podem te proteger e garantir que você aproveite o verão com mais saúde e segurança!

