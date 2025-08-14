Preços, características e equipamentos – Fipe Carros

O Chevrolet Onix RS 2026 chegou para impressionar os apaixonados por velocidade e estilo. Com um preço de R$ 130.190,00, ele se mantém como a versão mais esportiva da linha. Este modelo traz mudanças visuais bacanas, principalmente na frente, e vem recheado de novidades que vão deixar todo mundo animado ao volante.

Uma das grandes surpresas é a ampliação da garantia para até cinco anos. Isso dá uma segurança extra para quem está pensando em adquirir um carro novo, não é mesmo? O motor continua sendo um 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta, mas, para aqueles que gostam de potência, a entrega foi reduzida para 115,5 cv.

O que mudou por dentro e por fora?

Além do design renovado, o Onix RS 2026 traz um toque moderno com um novo painel digital de 8 polegadas e uma central multimídia que agora conta com uma tela de 11 polegadas. Tudo isso facilita a conexão com smartphones via Apple CarPlay. Isso é bem útil, especialmente quando você está na correria do dia a dia e precisa atender uma ligação ou acessar as músicas que tanto gosta.

Outro ponto positivo é a nova direção elétrica progressiva, que proporciona uma direção mais leve e suave, ideal para encarar o trânsito nas grandes cidades. E quem já passou por um vaga apertada sabe como o Easy Park (assistente de estacionamento automático) ajuda a manobrar com mais tranquilidade.

Segurança em primeiro lugar

A segurança também é prioridade. O Onix RS vem com 6 airbags (duplo frontal, lateral e de cortina), além de contar com freios ABS e sistema de fixação para cadeiras infantis (Isofix e Top Tether). Esses detalhes são essenciais para quem viaja com a família e quer garantir a proteção de todos.

Desempenho e economia

Quando falamos de desempenho, o carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos. Para você que é amante de viagens e quer otimizar o consumo, saiba que na estrada ele pode fazer até 17,7 km/l. Com esse motor, você vai se surpreender com a economia durante aquela viagem de fim de semana.

Itens de série

Dentre os itens que vêm de série, destacam-se os bancos em tecido e material premium na cor preto Jet Black, e um carregador sem fio que facilita bastante na hora de recarregar seu celular. Isso se torna uma mão na roda quando você está sempre em movimento.

O Onix RS 2026 é um mix de sofisticação e performance, construído para agradar quem busca conforto e praticidade na hora de dirigir. Desde as rodas de liga leve aro 16″ até os faróis de projetor com máscara negra, cada detalhe foi pensado para realçar o apelo esportivo do carro. É um hatch que não vai decepcionar quem busca uma experiência completa ao volante.