Preço médio dos carros novos ultrapassa R$ 150 mil no Brasil

Terminou agosto e, como sempre, a K.LUME Consultoria trouxe as novidades sobre o mercado automotivo brasileiro. E adivinha só? Os SUVs, tanto os compactos quanto os médios, estão dominando a lista dos carros mais vendidos, todos na faixa acima de R$ 150 mil. Enquanto isso, os modelos de entrada enfrentam dificuldade, dependendo cada vez mais das vendas diretas.

Dentre os destaques, o Toyota Corolla Cross ficou em terceiro lugar, vendendo 7.737 unidades. Logo atrás, tivemos o Volkswagen T-Cross com 7.702 unidades, e o Hyundai Creta, que registrou 6.649 vendas. O Fiat Fastback também não ficou para trás, com 5.040 unidades comercializadas. São todos SUVs que já estão próximos ou acima dos R$ 200 mil, representando bem o consumidor que ainda consegue fazer compras no varejo.

Agora, vamos falar sobre os modelos menores. O Fiat Mobi é um exemplo perfeito dessa mudança de cenário. Com suas 6.877 unidades vendidas em agosto, 97,6% das vendas dele foram diretas — ou seja, voltadas para locadoras, PcDs e motoristas de aplicativo. A K.LUME observa que, na verdade, não é que os carros mais caros estejam vendendo ainda mais, mas sim que os de entrada estão perdendo espaço. As altas taxas de juros tornam a vida financeira mais complicada para esse público, acabando por afastá-los do varejo.

A análise por faixa de preço mostra que o impacto é claro nos modelos mais acessíveis. Mesmo a redução do IPI não ajudou a movimentar as vendas, enquanto os SUVs médios e compactos seguem firmes no topo das preferências. Para se ter uma ideia, o preço médio dos carros de passeio subiu de R$ 147.769,80 em julho para R$ 152.727,40 em agosto, um aumento de 3,4%.

Olha, quem já pegou uma estrada com um SUV sabe como esses carros podem ser convenientes, principalmente na hora de enfrentar um descampado ou algum trecho de chão batido. Eles estão se tornando de fato uma escolha popular entre quem busca conforto e versatilidade, mesmo nas estradas mais desafiadoras.

No acumulado de 2025, o T-Cross lidera com 53.551 unidades, seguido pelo HR-V com 36.086, o Tracker com 34.212 e o Corolla Cross com 36.955. Todos eles, claro, na faixa de preço que ultrapassa os R$ 150 mil. Enquanto isso, os hatches populares estão sobrevivendo apenas por meio do mercado corporativo, sem espaço real entre os consumidores individuais.

Esse retrato que a K.LUME traz mostra como as altas taxas de juros e a economia em baixa estão transformando o mercado brasileiro. O consumo no varejo se concentra em quem pode pagar por SUVs mais caros. Já o público que costumava optar pelos modelos de entrada, que depende mais do crédito, acaba se afastando. O resultado é um mercado menor e mais restrito, com um ticket médio que está em níveis nunca vistos antes.

É uma mudança que afeta a todos nós, de algum jeito. Se você é do time que sonha com seu primeiro carro ou se já está no “upgrade” da garagem, vale a pena ficar de olho nessa movimentação. Cada vez mais, parece que o mercado está gritando por uma nova realidade nas escolhas automotivas do brasileiro.