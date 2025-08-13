Preço, ficha técnica e itens de série do Fipe Carros
O Jeep Compass Série S 2026 chegou para agitar a categoria de SUVs com um monte de novidades. Essa versão é a mais equipada da linha e traz um motor 1.3 T270 flex sob o capô. Recentemente, o preço caiu R$ 15.000, ficando sugerido em R$ 236.990. Assim, ele fica entre as versões Sport e Longitude, mas ainda abaixo do topo de linha, que é o Blackhawk 2.0 Hurricane.
Esse motor turbo flex é um verdadeiro bicho, entregando até 176 cv e um torque de 27,5 kgfm. O câmbio automático de seis marchas faz o trabalho em conjunto com o motor, garantindo que você acelere de 0 a 100 km/h em apenas 9,8 segundos. E se você estava preocupado com o consumo, o Inmetro diz que com etanol, ele faz cerca de 7,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. Trocar pelo gasolina melhora um pouco, chegando a 10,1 km/l e 12 km/l, respectivamente.
Se você é do tipo que passa muito tempo no volante, esse carro promete ser um companheiro e tanto para as suas aventuras. Ah, e falando em números, a Fenabrave informou que entre janeiro e julho de 2025, o Compass vendeu 32.468 unidades. Para se ter uma ideia do desempenho no mercado, o principal concorrente, o Toyota Corolla Cross, emplacou 36.957 vezes no mesmo período.
Equipamentos do Jeep Compass Série S 2026
O Compass Série S 2026 vem equipado com uma série de itens que vão facilitar muito a sua vida ao volante. Tem monitoramento de pontos cegos, assistente de estacionamento e sensor dianteiro. Além disso, os retrovisores externos têm rebatimento automático e a pintura das partes plásticas combina com a cor da carroceria. É aquele toque que dá um charme a mais!
O interior é caprichado. Você vai encontrar um revestimento interno do teto em preto e um teto solar panorâmico, perfeito para os dias ensolarados. E se você já passou pela situação de estar com as mãos cheias ao voltar do mercado, vai adorar a abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença.
Bancos elétricos para motorista e passageiro são novidades bem-vindas, e as rodas de 19 polegadas deixam o visual ainda mais robusto. E, claro, a tecnologia não fica de fora: a central multimídia de 10,1 polegadas com GPS e comando de voz é tão prática que até quem não é muito fã de tecnologia vai adorar.
Além disso, o carro vem recheado com assistente ativo de direção, controle de cruzeiro adaptativo e algumas funcionalidades de segurança como detector de fadiga do motorista e aviso de colisão frontal. É sempre bom saber que sua segurança e a dos passageiros está em primeiro lugar, né?
Ficha Técnica do Jeep Compass Série S 2026
A ficha técnica traz algumas informações que chamam a atenção de quem entende e aprecia a potência de um carro.
- Motor: 1.3 Turbo
- Câmbio: Automática, 6 marchas
- Tração: Dianteira
- Potência: 185 cv a 5750 rpm (Etanol)
- Torque: 27,5 kgfm a 1750 rpm (E/G)
- Velocidade Máxima: 206 km/h
- Aceleração (0-100 km/h): 9,2 segundos
- Consumo na Cidade: 7,2 km/l (Etanol) / 10,1 km/l (Gasolina)
- Consumo na Estrada: 8,7 km/l (Etanol) / 12 km/l (Gasolina)
- Comprimento: 4.404 mm
- Largura: 1.819 mm
- Altura: 1.632 mm
- Entre-eixos: 2.636 mm
- Altura livre do solo: 209 mm
- Capacidade do tanque de combustível: 55 litros
- Capacidade do porta-malas: 476 litros
- Rodas e Pneus: Liga leve, 225/55 R18 (dianteiro e traseiro)
- Garantia total: 60 meses
Com tudo isso, o Compass Série S 2026 se mostra uma excelente opção para quem busca um SUV versátil e cheio de recursos, tanto na cidade quanto nas estradas.