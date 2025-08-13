Preço, ficha técnica e itens de série do Fipe Carros

O Jeep Compass Série S 2026 chegou para agitar a categoria de SUVs com um monte de novidades. Essa versão é a mais equipada da linha e traz um motor 1.3 T270 flex sob o capô. Recentemente, o preço caiu R$ 15.000, ficando sugerido em R$ 236.990. Assim, ele fica entre as versões Sport e Longitude, mas ainda abaixo do topo de linha, que é o Blackhawk 2.0 Hurricane.

Esse motor turbo flex é um verdadeiro bicho, entregando até 176 cv e um torque de 27,5 kgfm. O câmbio automático de seis marchas faz o trabalho em conjunto com o motor, garantindo que você acelere de 0 a 100 km/h em apenas 9,8 segundos. E se você estava preocupado com o consumo, o Inmetro diz que com etanol, ele faz cerca de 7,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. Trocar pelo gasolina melhora um pouco, chegando a 10,1 km/l e 12 km/l, respectivamente.

Se você é do tipo que passa muito tempo no volante, esse carro promete ser um companheiro e tanto para as suas aventuras. Ah, e falando em números, a Fenabrave informou que entre janeiro e julho de 2025, o Compass vendeu 32.468 unidades. Para se ter uma ideia do desempenho no mercado, o principal concorrente, o Toyota Corolla Cross, emplacou 36.957 vezes no mesmo período.

Equipamentos do Jeep Compass Série S 2026

O Compass Série S 2026 vem equipado com uma série de itens que vão facilitar muito a sua vida ao volante. Tem monitoramento de pontos cegos, assistente de estacionamento e sensor dianteiro. Além disso, os retrovisores externos têm rebatimento automático e a pintura das partes plásticas combina com a cor da carroceria. É aquele toque que dá um charme a mais!

O interior é caprichado. Você vai encontrar um revestimento interno do teto em preto e um teto solar panorâmico, perfeito para os dias ensolarados. E se você já passou pela situação de estar com as mãos cheias ao voltar do mercado, vai adorar a abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença.

Bancos elétricos para motorista e passageiro são novidades bem-vindas, e as rodas de 19 polegadas deixam o visual ainda mais robusto. E, claro, a tecnologia não fica de fora: a central multimídia de 10,1 polegadas com GPS e comando de voz é tão prática que até quem não é muito fã de tecnologia vai adorar.

Além disso, o carro vem recheado com assistente ativo de direção, controle de cruzeiro adaptativo e algumas funcionalidades de segurança como detector de fadiga do motorista e aviso de colisão frontal. É sempre bom saber que sua segurança e a dos passageiros está em primeiro lugar, né?

Ficha Técnica do Jeep Compass Série S 2026

A ficha técnica traz algumas informações que chamam a atenção de quem entende e aprecia a potência de um carro.

Motor : 1.3 Turbo

: 1.3 Turbo Câmbio : Automática, 6 marchas

: Automática, 6 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 185 cv a 5750 rpm (Etanol)

: 185 cv a 5750 rpm (Etanol) Torque : 27,5 kgfm a 1750 rpm (E/G)

: 27,5 kgfm a 1750 rpm (E/G) Velocidade Máxima : 206 km/h

: 206 km/h Aceleração (0-100 km/h) : 9,2 segundos

: 9,2 segundos Consumo na Cidade : 7,2 km/l (Etanol) / 10,1 km/l (Gasolina)

: 7,2 km/l (Etanol) / 10,1 km/l (Gasolina) Consumo na Estrada : 8,7 km/l (Etanol) / 12 km/l (Gasolina)

: 8,7 km/l (Etanol) / 12 km/l (Gasolina) Comprimento : 4.404 mm

: 4.404 mm Largura : 1.819 mm

: 1.819 mm Altura : 1.632 mm

: 1.632 mm Entre-eixos : 2.636 mm

: 2.636 mm Altura livre do solo : 209 mm

: 209 mm Capacidade do tanque de combustível : 55 litros

: 55 litros Capacidade do porta-malas : 476 litros

: 476 litros Rodas e Pneus : Liga leve, 225/55 R18 (dianteiro e traseiro)

: Liga leve, 225/55 R18 (dianteiro e traseiro) Garantia total: 60 meses

Com tudo isso, o Compass Série S 2026 se mostra uma excelente opção para quem busca um SUV versátil e cheio de recursos, tanto na cidade quanto nas estradas.