Preço, ficha técnica e itens de série do Fipe Carros

O Honda HR-V Touring 2026 chegou com tudo como a versão mais completa desse SUV que já conquistou muitos brasileiros. Recentemente, ele ganhou algumas atualizações na parte da frente, que agora traz uma grade nova e lanternas modernizadas com LEDs. Ah, e a nova central multimídia não fica atrás, com tela de 8 polegadas e um visual mais clean. Para ter essa belezinha na garagem, o preço sugerido é de R$ 209.900.

A central multimídia é outro destaque. Além da tela maior, ela teve o software atualizado, resultando em imagens mais nítidas e um design que elimina aquelas partes grossas que costumam incomodar. E quem também gosta de um toque clássico vai se alegrar com a presença de botões físicos, até mesmo para o ar-condicionado digital de duas zonas.

Agora, falando do motor, o HR-V mantém seu 1.5 turbo, que já é conhecido por ser econômico e eficiente. Ele gera 177 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque, entregues por um câmbio automático CVT que simula até 7 marchas. Isso significa que, em engarrafamento, você não vai precisar se preocupar — a fluidez do câmbio faz toda a diferença.

E se você achava que só o motor importava, os números da Fenabrave mostram que o HR-V continua firme no gosto do povo. Entre janeiro e julho de 2025, foram emplacadas 36.090 unidades. Para você ter uma ideia, o Volkswagen T-Cross desbancou todos com 53.554 unidades vendidas.

Itens de série do Honda HR-V Touring 2026

O HR-V Touring 2026 é bem completinho e traz vários itens que tornam a experiência ao volante mais prazerosa. Por exemplo, ele vem com ponteira dupla de escapamento, rodas de 18 polegadas e até um modo Sport para quem gosta de um pouco mais de emoção. Também estão incluídos faróis de neblina em LED, sensor de estacionamento na frente, ar-condicionado digital de duas zonas e um retrovisor interno que se adapta automaticamente à luz. Tudo para você dirigir confortável e seguro!

Outro ponto alto é o porta-malas com abertura elétrica, um verdadeiro salva-vidas quando você está com as mãos ocupadas. E segurança não foi deixada de lado: airbags frontais, laterais e de cortina, além de frenagem automática de emergência e controle de velocidade adaptativo, fazem parte do pacote. Os bancos de couro também oferecem um toque de sofisticação.

E não para por aí: você vai encontrar uma central multimídia que suporta Android Auto e Apple CarPlay, um quadro de instrumentos parcialmente digital, câmera de ré e um alerta de saída de faixa. Ah, o farol acende automaticamente e ainda tem facho alto adaptativo. Conveniente, não?

Ficha Técnica do Honda HR-V Touring 2026

Aqui está o que você precisa saber sobre a ficha técnica do Honda HR-V Touring 2026:

Motor 1.5 DI i-VTEC Câmbio CVT Tração Dianteira Potência 177 cv a 6000 rpm (Etanol) Torque 24,5 kgfm a 1700 rpm (Etanol) Consumo Cidade 7,9 km/l (Etanol) / 11,3 km/l (Gasolina) Consumo Estrada 8,8 km/l (Etanol) / 12,6 km/l (Gasolina) Comprimento 4385 mm Largura 1790 mm Altura 1590 mm Entre-eixos 2610 mm Capacidade do tanque 50 litros Capacidade de bagagem/carga 354 litros Peso Líquido 1422 kg Rodas e Pneus Liga leve, 225/50 R18 Garantia total 36 meses Garantia motor e câmbio 36 meses

Cada detalhe no HR-V Touring 2026 foi pensado para oferecer conforto, segurança e uma experiência de direção que agrada até os mais exigentes. Se você ama carros e está de olho nessa nova versão, pode ter certeza de que não vai se decepcionar!