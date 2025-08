Preço, ficha técnica e equipamentos no Fipe Carros

O Chevrolet Tracker Premier 2026 chegou mostrando que é a versão mais caprichada do SUV, dividindo o destaque com a configuração RS. Para esse ano, o modelo não só ganhou um visual atualizado, mas também ficou mais equipado, embora a parte mecânica tenha permanecido a mesma.

A grande novidade no design está na frente, que agora conta com faróis com luzes de LED para rodagem diurna na parte superior e os faróis principais logo abaixo. A grade frontal ganhou um tamanho maior e um formato colmeia, o que confere uma aparência robusta a essa belezura. Quem aprecia um visual moderno e atraente vai com certeza notar essas mudanças logo de cara.

Sob o capô, o Tracker Premier é movido por um motor 1.2 turbo flex de três cilindros. Essa belezura recalibrada entrega até 141 cavalos de potência e torque de 22,9 kgfm. Com um câmbio automático de seis marchas, o SUV é ágil, indo de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. Para quem gosta de acelerar em rodovias ou encarar as ruas da cidade, essa potência pode fazer toda a diferença.

Outro detalhe que chama atenção é o teto solar panorâmico, um item de série do modelo, que dá um toque sofisticado tanto por fora quanto por dentro. É uma delícia dirigir com o sol brilhando e o vento soprando. Ao comparar com seus concorrentes, como o Volkswagen T-Cross, que oferece o teto solar apenas como opcional, o Tracker leva uma vantagem interessante.

Em termos de dimensões, ele mede 4,27 metros de comprimento, 1,79 m de largura e 1,62 m de altura, com um entre-eixos de 2,57 m. Isso se traduz em um porta-malas com 393 litros de capacidade, perfeito para viagens com a família ou amigos.

Dados da Fenabrave mostram que, no primeiro semestre de 2025, o Chevrolet Tracker vendeu 27.243 unidades. Enquanto isso, o T-Cross liderou o segmento de SUVs com 44.532 unidades, seguido pelo Honda HR-V com 32.004. Mesmo assim, é legal ver que o Tracker continua na briga.

Itens de série do Chevrolet Tracker Premier 2026

O Tracker Premier 2026 vem recheado de itens que são um verdadeiro sonho para os apaixonados por carros. Tem carregador sem fio, um sistema de estacionamento automático chamado Easy Park, faróis de neblina em LED e até um espelho retrovisor eletrocrômico, que controla o brilho automaticamente para não te ofuscar à noite. E quem dirige sabe como isso faz diferença quando um farol forte aparece na sua cara, não é mesmo?

Outros destaques incluem faróis dianteiros em LED com luz auxiliar, monitoramento de pressão dos pneus, rack de teto prata e sensor de chuva com ajuste automático de intensidade. Os sensores de estacionamento ficam por conta dos sensores dianteiro, lateral e traseiro, garantindo que manobras fiquem mais seguras e fáceis. E a segurança não para por aí: são seis airbags, ar-condicionado digital e um assistente de partida em aclive.

O interior também ganha acabamento premium com bancos confortáveis e um sistema de som potente, com Bluetooth que conecta até dois celulares simultaneamente. A tela LCD de 11" do Chevrolet MyLink é sensível ao toque e aceita integração com smartphones via Android Auto e Apple CarPlay, tornando tudo ainda mais prático.

E, claro, a segurança é prioridade. O Tracker vem com controle de estabilidade e tração, além de um volante esportivo e um sistema de freios que inclui ABS e EBD para um melhor controle em qualquer situação. Para famílias, o sistema de fixação de cadeiras para crianças é um detalhe que sempre vale a pena mencionar.

Ficha técnica do Chevrolet Tracker Premier 2026

Dá uma olhada na ficha técnica, que é bem completa:

Item Especificação Motor 1.2 Câmbio Automática, 6 marchas Tração Dianteira Potência 139 cv (Etanol) Torque 22,4 kgfm (Etanol) / 22,9 kgfm (Gasolina) Velocidade Máxima 185 km/h Aceleração 0-100 km/h 9,4 segundos Consumo na Cidade 7,7 km/l (Etanol) / 11,2 km/l (Gasolina) Consumo na Estrada 10 km/l (Etanol) / 14,1 km/l (Gasolina) Comprimento 4.270 mm Largura 1.791 mm Altura 1.624 mm Entre-eixos 2.570 mm Altura do solo 161 mm Tanque de Combustível 44 litros Porta-malas 393 litros Peso Líquido 1.275 kg Carga Útil 410 kg Rodas e Pneus Liga leve, 215/55 R17 Garantia Total 36 meses Garantia do Motor e Câmbio 36 meses

Com tantas qualidades, o Chevrolet Tracker Premier 2026 realmente merece sua atenção se você está em busca de um SUV completo e cheio de personalidade.