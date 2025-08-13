Preço e itens de série do Fipe Carros

O BYD King GS 2026 chegou para acirrar a competição dos sedãs no Brasil. Essa versão é a mais completa do modelo e traz algumas novidades interessantes para os apaixonados por dirigir. Com um preço sugerido de R$ 175.990, ele ficou mais em conta, reduzindo R$ 15.910 em relação ao modelo anterior.

Se você já ficou impressionado com a potência, prepare-se, porque o motor 1.5 aspirado agora entrega até 98 cv, um pouco menos que os 110 cv da versão anterior. O torque também foi ajustado, caindo de 13,5 kgfm para 12,5 kgfm. Mas não se preocupe, ele continua emparelhado com um motor elétrico que mantém a potência combinada de 235 cv. É ideal para quem gosta de ter uma resposta rápida ao pisar no acelerador, especialmente na hora de fazer uma ultrapassagem.

O carro vem equipado com a famosa bateria Blade de 18,3 kWh. Graças a isso, ele pode alcançar uma velocidade de até 185 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,3 segundos. Para quem ama tecnologia, suas medidas são 4,78 m de comprimento, 1,49 m de altura e 1,49 m de largura, com um entre-eixos de 2,72 m. O porta-malas, com 450 litros, é ótimo para uma viagem de fim de semana ou para levar a família em passeios.

De acordo com a Fenabrave, o BYD King teve um bom desempenho nas vendas, com 6.257 unidades emplacadas no primeiro semestre. Ele está abaixo do Toyota Corolla, que lidera com 18.399 carros vendidos, mas à frente do Nissan Sentra, que ficou em terceiro com 2.515 unidades. Ser visto nas ruas é sempre um bom sinal!

Itens de Série do BYD King GS 2026

Falando dos equipamentos, o BYD King GS 2026 não decepciona. Ele inclui a função V2L, que permite descargas do veículo, e um visual moderno com luzes centrais dianteiras contínuas. O banco do passageiro agora é ajustável eletricamente em quatro direções, e a iluminação interna ambiente em multicolorido traz um charme extra.

A central multimídia flutuante de 12,8″ é um show à parte! Com GPS, comandos de voz e conectividade para Android Auto e Apple CarPlay, você pode ter a sua playlist sempre à mão. O sistema D-Link proporciona uma condução inteligente, sem contar com seis airbags e a câmera 360 graus que ajudam bastante durante as manobras.

Para quem busca conforto, as opções são muitas: direção assistida elétrica, ar-condicionado de duas zonas (com saída para o banco traseiro) e até carregador de celular por indução. Além disso, o sistema de som tem oito alto-falantes e várias entradas USB, perfeito para quem não vive sem suas músicas.

Ficha Técnica do BYD King GS 2026

Se a parte técnica é o que interessa, aqui vai um resumo do que esse sedã traz:

Motor : 1.5

: 1.5 Câmbio : Automático

: Automático Tração : Dianteira

: Dianteira Potência Combinada : 235 cv

: 235 cv Velocidade Máxima : 185 km/h

: 185 km/h Aceleração (0 a 100 km/h) : 7,3 s

: 7,3 s Consumo Cidade : 44,2 km/l

: 44,2 km/l Consumo Estrada : 36,7 km/l

: 36,7 km/l Autonomia : 1.200 km

: 1.200 km Porta-malas: 450 litros

Com as medidas de 4.780 mm de comprimento, 1.837 mm de largura e 1.494 mm de altura, o BYD King se mostra espaçoso e confortável. A garantia total é de 72 meses, enquanto a bateria conta com uma proteção de até 96 meses.

Esse sedã é uma opção interessante para quem busca tecnologia, conforto e um bom desempenho sem deixar de lado a economia de combustível. Ideal para quem passa horas no trânsito ou que adora uma viagem longa!