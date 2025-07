Preço e informações sobre Fipe Carros: ficha técnica e itens

A Ford Ranger Limited V6 2026 é um verdadeiro sonho para quem adora picapes. Com um preço inicial de R$ 346.600, ela se destaca como a versão mais completa disponível no Brasil. Se você já fez uma pesquisa pelas alternativas, deve ter notado que suas principais adversárias são a Toyota Hilux, Chevrolet S10, Nissan Frontier e Fiat Titano.

O que realmente chama a atenção nessa Ranger é o motor 3.0 V6 turbodiesel. Ele entrega impressionantes 250 cv a 3.250 rpm e um torque de 61,2 kgfm. Isso não só promete um desempenho ágil na estrada, mas também é uma mão na roda quando você decide encarar um off-road. A transmissão automática de 10 marchas dá um show, permitindo uma condução suave em qualquer terreno.

E falando em números, de janeiro a junho de 2025, a Ranger vendeu 15.976 unidades. É um bom resultado, mas a Hilux continua à frente, com 23.152 vendas no mesmo período. Para quem são as picapes, a Chevrolet S10 vem logo atrás com 13.783 unidades.

Principais itens de série da Ford Ranger Limited V6 2026

Na hora de pensar em itens de série, a Ranger Limited não decepciona. Ela vem equipada com um bagageiro de teto, protetor de caçamba e até lanternas traseiras em LED. Isso sem contar a iluminação interna da caçamba e o degrau de acesso lateral que facilita a vida na hora de carregar e descarregar. Os detalhes não param por aí. Com rodas de liga leve de 18 polegadas e faróis de neblina também em LED, a picape já começa a conquistar o coração dos motoristas.

O interior é super confortável. Você encontra um volante de qualidade premium, bancos bem acabados e ar-condicionado automático digital. O painel colorido de 8 polegadas ainda é configurável, e o sistema multimídia SYNC 4, com conectividade sem fio, garante que você esteja sempre conectado, seja no Android Auto ou Apple CarPlay. Quem não gosta de colocar a música favorita na estrada, não é mesmo?

Em termos de segurança, essa picape é um dos melhores exemplos do que a tecnologia pode oferecer. A Ranger Limited traz câmera de ré, sensores de estacionamento, monitoramento da pressão dos pneus e um montão de airbags — frontais, laterais e até para o joelho do motorista. Esses detalhes tornam cada viagem mais tranquila, principalmente em trânsito pesado.

Crédito da imagem: Potent Car Belo Horizonte, MG

Ficha Técnica do Ford Ranger Limited V6 2026

Agora, vamos falar das especificações técnicas que realmente importam para nós, apaixonados por carro. Confira: