Chinês percorre 1.120 km com carros roubados e causa prejuízo

Um cidadão chinês, conhecido como Sr. Chen, se envolveu em uma saga bastante inusitada. Durante uma viagem, ele decidiu que não pagaria por transporte e isso resultou em uma série de furtos que totalizaram a impressionante quantia de R$ 760 mil. A ideia dele era simples: utilizar carros roubados para ir de um lugar a outro, economizando assim com as despesas da viagem.

Chen percorreu mais de mil quilômetros na China, em uma jornada que começou com uma passagem de avião comprada, mas posteriormente cancelada. Sem como se deslocar legalmente, ele resolveu invadir concessionárias para roubar veículos. A história não só gerou perplexidade, mas também levantou questões sobre a segurança nos estabelecimentos automotivos do país.

### A ousadia do criminoso: do voo aos furtos

Logo no início, Chen estava com os planos de viajar de avião. Contudo, após comprar e cancelar sua passagem, ele decidiu levar a situação para outro nível. No lugar de arranjar um transporte adequado, passou a roubar carros. A estratégia era elementar: ele escolhia veículos abandonados ou que estavam em concessionárias, começando a pegar os que tinham o tanque cheio.

O método dele não era exatamente sofisticado. Ele entrava nas concessionárias à noite, realizava algumas manobras para dar a partida nos carros e seguia em frente. Assim que o combustível acabava, abandonava o veículo e partia para o próximo. Enquanto isso, aproveitava para recolher objetos de valor que encontrava nos carros, vendendo-os para conseguir dinheiro para alimentação e pedágios.

### A jornada dos carros roubados

A aventura criminosa durou alguns dias e abrangeu 1.120 km, o que equivale a aproximadamente 13 horas ao volante. Ao todo, Chen utilizou oito carros, todos obtidos de maneira ilegal. Sua técnica de furtar era bem planejada, já que aproveitava as brechas na segurança de concessionárias, muitas vezes em locais com pouca movimentação.

Em um dos momentos, um dos donos de um veículo que tentou impedir o furto acabou entrando em uma briga física com Chen. Essa situação chamou a atenção da polícia e ajudou a trazer pistas sobre o autor dos crimes.

### O fim da linha: prisão do suspeito

A virada da maré veio em 2 de junho, quando uma concessionária denunciou o desaparecimento de um carro avaliado em cerca de R$ 108 mil. A partir desse alerta, outras vítimas começaram a relatar furtos similares, levando a polícia a investigar a possível organização de um criminoso em série.

Nos dias seguintes, uma abordagem policial culminou na captura de Chen, que foi encontrado dormindo dentro de um carro roubado em um estacionamento. Ele tinha planos de viajar ainda mais, com a meta de percorrer 2.100 km, mas tudo acabou ali.

### O impacto do crime na segurança automotiva

O prejuízo total somou mais de R$ 760 mil, mas a polícia conseguiu recuperar todos os veículos. Além disso, o caso acendeu um sinal de alerta sobre as fragilidades dos sistemas de segurança das concessionárias. As repercussões foram grandes, levantando um debate sobre a robustez das medidas de proteção em estabelecimentos que vendem e armazenam veículos.

As reflexões também se estenderam para a eficiência do monitoramento nas estradas e a capacidade das autoridades em prevenir crimes, tanto nas áreas urbanas quanto rurais da China. A saga do Sr. Chen é um lembrete de que, por mais que se tente economizar, algumas escolhas podem trazer consequências inesperadas.