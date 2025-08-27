Preço e ficha técnica dos veículos na Fipe Carros

O Fiat Argo Drive 1.0 2026 chegou como a versão de entrada desse hatch que tem conquistado muitos motoristas brasileiros. Por R$ 92.990, ele traz uma lista recheada de itens de série, perfeita para quem busca um carro prático e acessível.

Produzido em Betim, Minas Gerais, o Argo passou por algumas mudanças sutis no visual e nos equipamentos. Mas, se você está na expectativa de faróis de LED, pode se decepcionar, pois essa versão não os inclui.

Em termos de desempenho, o motor continua o mesmo: o querido 1.0 Firefly aspirado. Com 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque quando abastecido com etanol, ele é acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. Isso significa que, em estradas e no dia a dia, você vai ter um carro esperto e que não te deixa na mão.

Recentemente, o Fiat Argo se destacou nas vendas. De acordo com os números da Fenabrave, ele somou 54.435 unidades vendidas nos primeiros sete meses de 2025, ficando em terceiro lugar entre os mais vendidos do Brasil. Para você que gosta de acompanhar o mercado automotivo, o primeiro lugar ficou com o Volkswagen Polo, com impressionantes 70.157 emplacamentos. O T-Cross também teve um desempenho forte, ocupando o segundo lugar.

Equipamentos de série do Fiat Argo Drive 1.0 2026

Agora, vamos falar dos equipamentos que acompanham esse modelo. O Argo Drive 1.0 2026 vem equipado com aerofólio traseiro e alarme antifurto, além de alertas de limite de velocidade e manutenção programada. A central multimídia UCONNECT de 7″ touchscreen merece destaque, com suporte para Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth, duas entradas USB e até sistema de reconhecimento de voz. Um toque de modernidade que ajuda durante as manobras e nos trajetos do dia a dia.

Além disso, quem viaja comipôde notar como ar-condicionado é fundamental para o conforto a bordo, e ele conta com filtro antipólen e uma segunda porta USB para os passageiros. Você já ficou sem bateria no celular no trânsito? Com essas entradas, isso não é mais um problema.

Outros itens como o banco do motorista com regulagem de altura, retrovisores elétricos e direção elétrica progressiva fazem a diferença. Ah, o carro também tem um gancho universal para fixação de cadeirinhas infantis, algo essencial se você é pai e mãe e precisa transportar a família com segurança.

O Argo ainda traz um volante com comandos de rádio e telefone, além de regulagem de altura. Isso facilita a vida, principalmente em viagens longas na estrada, onde conforto e praticidade são fundamentais.

Ficha técnica do Fiat Argo Drive 1.0 2026

E para quem curte detalhar as especificações, aqui vai uma ficha técnica rápida do Argo Drive 1.0 2026:

Motor: 1.0 Firefly

1.0 Firefly Câmbio: Manual, 5 marchas

Manual, 5 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 77 cv a 6250 rpm (etanol)

77 cv a 6250 rpm (etanol) Torque: 10,9 kgfm a 3250 rpm (etanol)

10,9 kgfm a 3250 rpm (etanol) Velocidade Máx.: 162 km/h

162 km/h 0-100 km/h: 13,4 s

13,4 s Consumo Cidade: 9,4 km/l (etanol) / 13,6 km/l (gasolina)

9,4 km/l (etanol) / 13,6 km/l (gasolina) Dimensões: Comprimento 3998 mm, Largura 1724 mm, Altura 1503 mm, Entre-eixos 2521 mm

Comprimento 3998 mm, Largura 1724 mm, Altura 1503 mm, Entre-eixos 2521 mm Capacidade do tanque: 48 litros

48 litros Capacidade de bagagem/carga: 300 litros

300 litros Peso Líquido: 1105 kg

1105 kg Rodas e Pneus: Aço, 185/60 R15

Aço, 185/60 R15 Garantia total: 36 meses

O Fiat Argo Drive 1.0 2026 é uma máquina que combina estilo, conforto e eficiência. Se você está em busca de um hatch moderno e que te atende bem, definitivamente vale a pena considerar esse modelo.