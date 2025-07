Preço e ficha técnica dos carros na tabela Fipe

O Nissan Kicks Platinum 2026 chegou com tudo, trazendo uma boa dose de sofisticação e espaço. Essa versão top de linha do SUV no Brasil marca um novo patamar em comparação com as gerações anteriores e o modelo Play. Agora, maior e mais refinado, ele está pronto para brigar por seu espaço na categoria de SUVs médios, competindo diretamente com opções como o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross. O preço? Em média, R$ 199.000.

Quando falamos de tamanho, o Kicks cresceu consideravelmente. Ele passou a medir 4,37 metros de comprimento, um aumento de 6 cm em relação ao anterior. O entre-eixos também ganhou 4 cm, atingindo 2,66 m, enquanto a largura aumentou para 1,80 m, subindo 4 cm. E não podemos esquecer do porta-malas, que aumentou de 432 para 470 litros — ótimo para quem costuma pegar a estrada com a família e um pouco de bagagem!

Sob o capô, ele traz um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que também é usado no Renault Kardian. Esse motor oferece uma potência de até 125 cv e um torque de 20,4 kgfm quando abastecido com etanol. O câmbio é automatizado de dupla embreagem com banho de óleo, o que promete trocas rápidas e suaves. Quem já enfrentou uma parada no trânsito sabe como isso é importante.

Em questão de consumo, de acordo com o Inmetro, temos 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada, sempre com gasolina. Com etanol, o consumo cai um pouco, para 8,3 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada.

Principais itens de série do Nissan Kicks Platinum 2026

Em termos de equipamentos, o Kicks Platinum não decepciona. Ele vem com teto solar panorâmico, sistema de som Bose Personal Plus com 10 alto-falantes e uma central multimídia de 12,3 polegadas. O painel de instrumentos digital também é de 12,3 polegadas e em alta definição. Para os que adoram uma direção mais esportiva, o carro tem câmbio de dupla embreagem com trocas manuais por paddle shifts. As rodas de liga leve são aro 19, calçadas com pneus 225/45 R19 — um visual que definitivamente chama a atenção.

No quesito segurança e conforto, o carro se destaca. Você conta com seis airbags, ar-condicionado digital, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold e câmera de ré. O volante tem ajustes de altura e profundidade, e os passageiros do banco traseiro ainda ganham entradas USB-C. Itens como o alerta de permanência em faixa e o monitoramento da pressão dos pneus também fazem parte do pacote. E quem não gosta de faróis e lanternas em LED, ainda mais com ajuste de altura?

Ficha Técnica do Nissan Kicks Platinum 2026

Aqui estão os números que importam para você:

Motor : 1.0

: 1.0 Câmbio : Automatizada DCT, 6 marchas

: Automatizada DCT, 6 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 125 cv a 5.000 rpm (com etanol)

: 125 cv a 5.000 rpm (com etanol) Torque : 22,4 kgfm a 2.500 rpm (etanol) / 20,4 kgfm (gasolina)

: 22,4 kgfm a 2.500 rpm (etanol) / 20,4 kgfm (gasolina) 0-100 km/h : 12,4 segundos

: 12,4 segundos Consumo (Cidade) : 8,3 km/l (etanol) / 11,7 km/l (gasolina)

: 8,3 km/l (etanol) / 11,7 km/l (gasolina) Consumo (Estrada) : 9,9 km/l (etanol) / 14,3 km/l (gasolina)

: 9,9 km/l (etanol) / 14,3 km/l (gasolina) Comprimento : 4.365 mm

: 4.365 mm Largura : 1.800 mm

: 1.800 mm Altura : 1.625 mm

: 1.625 mm Entre-eixos : 2.655 mm

: 2.655 mm Altura do solo : 200 mm

: 200 mm Tanque de combustível : 48 litros

: 48 litros Porta-malas : 470 litros

: 470 litros Peso líquido : 1.322 kg

: 1.322 kg Rodas e pneus : Liga leve, 225/45 R19 (dianteiro/traseiro)

: Liga leve, 225/45 R19 (dianteiro/traseiro) Garantia total: 36 meses

Com tudo isso, o Kicks Platinum 2026 mostra que está disposto a conquistar o seu coração nas estradas Brasileiras.