Preço e ficha técnica dos carros na Fipe

O Honda HR-V Advance 2026 chegou com tudo e é uma opção bem interessante para quem busca um SUV compacto com um bom pacote de equipamentos. Ele fica logo abaixo da versão topo de linha, a Touring, mas não deve nada em termos de tecnologia e conforto. O preço sugerido fica em R$ 199.400, o que coloca ele em uma posição competitiva.

Uma das boas notícias é que o conjunto mecânico se mantém igual em todas as versões. O motor 1.5 turbo continua a entrega de 177 cv e 24,5 kgfm de torque, adaptação que o coloca em conformidade com as novas regras de eficiência. O câmbio CVT, que simula sete marchas e conta com aletas para trocas manuais, faz uma boa parceria com esse motor.

Falando de consumo, quem usa etanol vai notar que, na cidade, o HR-V faz em média 8,1 km/l. Agora, se você optar pela gasolina, a média sobe para 9,1 km/l. E na estrada? O desempenho melhora: chega a 11,5 km/l com etanol e 12,9 km/l com gasolina. Isso é ótimo para quem tem longas viagens pela frente!

Itens de Série do Honda HR-V Advance 2026

O HR-V Advance 2026 não decepciona quando o assunto é lista de itens de série. Ele já vem com ponteira dupla de escapamento, rodas de 18 polegadas, modo Sport e uma grade frontal com um visual bem moderno. E mais: faróis de neblina em LED, sensor de estacionamento na frente, ar-condicionado digital de duas zonas e um retrovisor interno que se adapta à luz. Ah, e os bancos são de couro — um toque de sofisticação que muitos apreciam.

Em termos de segurança e conforto, ele oferece assistente de descida, freio de estacionamento eletrônico, câmera de ré e oito airbags espalhados pelo carro, incluindo os laterais e de cortina. A frenagem automática de emergência e o piloto automático adaptativo também estão presentes, tornando a dirigibilidade muito mais tranquila, principalmente em viagens longas.

Outra manskira bacana é o acesso por chave presencial e a partida por botão. Ele também vem com uma central multimídia de 8 polegadas que suporta Android Auto e Apple CarPlay, ideal para quem gosta de conectar o celular à central. O painel de instrumentos, que é parcialmente digital, inclui uma tela de 7 polegadas, adicionando um ar mais moderno à cabine.

Ficha Técnica do Honda HR-V Advance 2026

Aqui estão os principais detalhes técnicos que você precisa saber:

Motor: 1.5 DI i-VTEC

1.5 DI i-VTEC Câmbio: CVT

CVT Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 177 cv a 6000 rpm (etanol)

177 cv a 6000 rpm (etanol) Torque: 24,5 kgfm a 1700 rpm

24,5 kgfm a 1700 rpm Consumo na Cidade: 7,9 km/l com etanol / 11,3 km/l com gasolina

7,9 km/l com etanol / 11,3 km/l com gasolina Consumo na Estrada: 8,8 km/l com etanol / 12,6 km/l com gasolina

8,8 km/l com etanol / 12,6 km/l com gasolina Dimensões: Comprimento de 4.385 mm, largura de 1.790 mm e altura de 1.590 mm

Comprimento de 4.385 mm, largura de 1.790 mm e altura de 1.590 mm Entre-eixos: 2.610 mm

2.610 mm Capacidade do Tanque: 50 litros

50 litros Capacidade do Porta-Malas: 354 litros

354 litros Peso Líquido: 1.422 kg

1.422 kg Rodas e Pneus: Liga leve, 225/50 R18

Liga leve, 225/50 R18 Garantia: 36 meses para todo o veículo, incluindo motor e câmbio

Esses detalhes são essenciais para quem quer conhecer melhor o novo HR-V. Enquanto dirige, é sempre bom ter em mente o que seu carro pode oferecer, tanto em termos de conforto quanto de segurança. Com tudo isso, o Honda HR-V Advance 2026 parece ser uma opção bem válida para quem busca um SUV que une estilo e desempenho.