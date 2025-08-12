Mundo Automotivo

Preço e ficha técnica dos carros na Fipe

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 51 minutos atrás
2 minutos lidos
Honda HR-V Advance 2026: preço, ficha técnica e itens de série
Crédito da imagem: Kaizen Rs Veiculos Porto Alegre, RS

O Honda HR-V Advance 2026 chegou com tudo e é uma opção bem interessante para quem busca um SUV compacto com um bom pacote de equipamentos. Ele fica logo abaixo da versão topo de linha, a Touring, mas não deve nada em termos de tecnologia e conforto. O preço sugerido fica em R$ 199.400, o que coloca ele em uma posição competitiva.

Uma das boas notícias é que o conjunto mecânico se mantém igual em todas as versões. O motor 1.5 turbo continua a entrega de 177 cv e 24,5 kgfm de torque, adaptação que o coloca em conformidade com as novas regras de eficiência. O câmbio CVT, que simula sete marchas e conta com aletas para trocas manuais, faz uma boa parceria com esse motor.

Falando de consumo, quem usa etanol vai notar que, na cidade, o HR-V faz em média 8,1 km/l. Agora, se você optar pela gasolina, a média sobe para 9,1 km/l. E na estrada? O desempenho melhora: chega a 11,5 km/l com etanol e 12,9 km/l com gasolina. Isso é ótimo para quem tem longas viagens pela frente!

Itens de Série do Honda HR-V Advance 2026

O HR-V Advance 2026 não decepciona quando o assunto é lista de itens de série. Ele já vem com ponteira dupla de escapamento, rodas de 18 polegadas, modo Sport e uma grade frontal com um visual bem moderno. E mais: faróis de neblina em LED, sensor de estacionamento na frente, ar-condicionado digital de duas zonas e um retrovisor interno que se adapta à luz. Ah, e os bancos são de couro — um toque de sofisticação que muitos apreciam.

Em termos de segurança e conforto, ele oferece assistente de descida, freio de estacionamento eletrônico, câmera de ré e oito airbags espalhados pelo carro, incluindo os laterais e de cortina. A frenagem automática de emergência e o piloto automático adaptativo também estão presentes, tornando a dirigibilidade muito mais tranquila, principalmente em viagens longas.

Outra manskira bacana é o acesso por chave presencial e a partida por botão. Ele também vem com uma central multimídia de 8 polegadas que suporta Android Auto e Apple CarPlay, ideal para quem gosta de conectar o celular à central. O painel de instrumentos, que é parcialmente digital, inclui uma tela de 7 polegadas, adicionando um ar mais moderno à cabine.

Ficha Técnica do Honda HR-V Advance 2026

Aqui estão os principais detalhes técnicos que você precisa saber:

  • Motor: 1.5 DI i-VTEC
  • Câmbio: CVT
  • Tração: Dianteira
  • Potência: 177 cv a 6000 rpm (etanol)
  • Torque: 24,5 kgfm a 1700 rpm
  • Consumo na Cidade: 7,9 km/l com etanol / 11,3 km/l com gasolina
  • Consumo na Estrada: 8,8 km/l com etanol / 12,6 km/l com gasolina
  • Dimensões: Comprimento de 4.385 mm, largura de 1.790 mm e altura de 1.590 mm
  • Entre-eixos: 2.610 mm
  • Capacidade do Tanque: 50 litros
  • Capacidade do Porta-Malas: 354 litros
  • Peso Líquido: 1.422 kg
  • Rodas e Pneus: Liga leve, 225/50 R18
  • Garantia: 36 meses para todo o veículo, incluindo motor e câmbio

Esses detalhes são essenciais para quem quer conhecer melhor o novo HR-V. Enquanto dirige, é sempre bom ter em mente o que seu carro pode oferecer, tanto em termos de conforto quanto de segurança. Com tudo isso, o Honda HR-V Advance 2026 parece ser uma opção bem válida para quem busca um SUV que une estilo e desempenho.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 51 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Fiat Toro Freedom 2026: preço, ficha técnica e itens de série

Preço, ficha técnica e itens de série do Fipe Carros

8 minutos atrás
Citroën C3 fica mais refinado na Índia para tentar reagir nas vendas

Citroën C3 melhora refinamento na Índia em busca de vendas

35 minutos atrás
Chery Fulwin T11 EREV estreia pré-venda na China com tela de 30 polegadas

Chery Fulwin T11 EREV inicia pré-venda com tela de 30 polegadas

1 hora atrás
Nova geração do Renault Duster segue em testes

Renault Duster de nova geração passa por testes finais

4 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo