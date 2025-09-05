Preço e ficha técnica dos carros: confira na Fipe
O Citroën Basalt Shine 2026 já deu as caras nas concessionárias do Brasil, e a boa notícia é que ele vem com várias melhorias. Com um preço sugerido de R$ 113.990, esse SUV cupê agora traz um interior mais caprichado. As costuras dos bancos são mais visíveis, e a central multimídia de 10,25 polegadas é uma mão na roda, já que supporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Quem nunca ficou em apuros tentando conectar o celular no carro, não é mesmo?
Outro pedido muito claro dos consumidores foi atendido: agora os botões de vidro elétrico estão nas portas, o que facilita bastante na hora de regular a abertura. E sob o capô, o Basalt vem equipado com um motor 1.0 turbo, que entrega 130 cv e 20,4 kgfm de torque, tudo isso com um câmbio CVT que simula sete marchas. Se você já pegou trânsito em uma cidade grande, sabe como um câmbio ágil faz toda a diferença.
Falando nas dimensões, o Basalt mede 4,34 m de comprimento, 1,82 m de largura e 1,58 m de altura, com um entre-eixos de 2,64 m, um pouquinho menor que o Aircross. Uma das melhores partes é o porta-malas, que oferece impressionantes 490 litros de espaço. Ideal para aquela viagem de fim de semana ou para os dias em que você precisa levar a família toda.
Nos primeiros oito meses de 2025, o Basalt já tinha emplacado 12.621 unidades, segundo a Fenabrave. No entanto, o Fiat Fastback se destacou no segmento de SUVs cupês, com 31.368 unidades vendidas no mesmo período, enquanto o Volkswagen Nivus ficou um pouco à frente, com 32.996 unidades.
Equipamentos de série do Citroën Basalt Shine 2026
O Basalt Shine 2026 não decepciona quando o assunto é tecnologia e conforto. Ele vem com 1 porta USB tipo A para recarga e dados, além de uma tomada 12V no painel. Para a segunda fileira, tem duas portas USB tipo C de rápido carregamento. A segurança é garantida por 4 airbags e um sistema de som com 6 alto-falantes, que é perfeito para embalar suas playlists ou aquele podcast que você adora.
Ele traz também alarme periférico, antena de teto e apoios de cabeça com regulagem de altura. Fica mais confortável na hora de viajar, especialmente em longas distâncias. O ar-condicionado automático e digital garante que todos viajantes fiquem fresquinhos, mesmo em dias quentes.
E para quem se preocupa com a segurança de crianças, os bancos traseiros têm sistema ISOFIX para fixação de cadeirinhas, o que trará mais tranquilidade durante o trajeto.
Na parte da conectividade, tem uma câmera traseira para facilitar as manobras e um desembaçador de vidro traseiro. Os detalhes de estilo, como a cor “Terre de Toscane” na grade frontal, mostram que a Citroën está atenta aos pequenos toques que fazem toda a diferença. Para aqueles que gostam de dar aquela espiada nos itens de conforto, o Basalt também tem volante com revestimento premium e costura aparente.
Ficha técnica do Citroën Basalt Shine 2026
E para quem curte saber mais sobre o que tem por trás do motor, aqui vai a ficha técnica do Basalt Shine 2026:
- Motor: 1.0 Turbo
- Câmbio: CVT
- Tração: Dianteira
- Potência: 130 cv a 5750 rpm (E)
- Torque: 20,4 kgfm a 1750 rpm (E) / 20,4 kgfm a 1750 rpm (G)
- Velocidade Máx.: 199 km/h
- 0-100 km/h: 9,6 s
- Consumo Cidade: 8,4 km/l (E) / 12,1 km/l (G)
- Consumo Estrada: 9,6 km/l (E) / 13,7 km/l (G)
- Comprimento: 4343 mm
- Largura: 1741 mm
- Altura: 1585 mm
- Entre-eixos: 2645 mm
- Altura em relação ao solo: 208 mm
- Capacidade do tanque: 47 litros
- Capacidade de bagagem: 490 litros
- Peso líquido: 1191 kg
- Carga útil: 400 kg
- Rodas e Pneus: Liga leve, 205/60 R16 (diant.) / 205/60 R16 (tras.)
Com todas essas características e detalhes, o Citroën Basalt Shine 2026 promete agradar quem busca um SUV estiloso, prático e cheio de tecnologia. E quem não adora um carro que combina conforto e potência na mesma dose?