Pré-venda do Yangwang U8L, novo SUV de luxo da BYD, começa

A marca Yangwang, criada pela BYD, entrou com tudo no mercado de luxo na China ao anunciar a pré-venda do novo SUV U8L. Esse modelo é uma versão ampliada do U8 e foi revelado pela primeira vez no Salão do Automóvel de Xangai, em abril. Se você curte SUVs, já deve estar pensando: “como ele se compara aos grandes do mercado?”.

Neste primeiro momento, a Yangwang está oferecendo apenas a edição Dingshi do U8L, que já chega com um preço um tanto salgado: são 1,3 milhão de yuans, o que equivale a cerca de 180 mil dólares. Para quem se interessar, o sinal para reservar é de 20 mil yuans. Mas, calma, tem um bônus de 30 mil yuans para gastar em opcionais, então quem sabe vale a pena dar uma olhada!

E o que podemos esperar do U8L? A primeira coisa que chama atenção é o espaço. O SUV tem 5,40 metros de comprimento, 2,04 metros de largura e 1,92 metros de altura, com um entre-eixos de 3,25 metros. Para quem viaja em família ou com amigos, esse espaço a mais pode fazer toda a diferença, não acha? São 8 cm a mais no comprimento e 20 cm extras na distância entre os eixos em relação ao modelo convencional.

Mas não é só o espaço que impressiona. O U8L traz um toque de luxo em cada detalhe, como o logotipo na dianteira, feito em ouro 24 quilates. Isso mesmo, ouro! E para quem adora potência, o bicho vem equipado com quatro motores que somam mais de 1.000 cavalos. Imagine isso na estrada!

Além disso, tem o sistema DiSus-P, que controla a suspensão, prometendo mais estabilidade e conforto nas curvas e em estradas esburacadas. Isso é fundamental para quem passa muito tempo ao volante, especialmente em viagens longas.

E claro, não podemos esquecer que a Yangwang também possui outros modelos na linha, como o superesportivo U9, e o sedã elétrico U7, ambos com preços que atraem quem curte tecnologia e performance. É uma marca nova, mas que está buscando seu espaço em um mercado bem concorrido. Por exemplo, em junho, eles venderam 205 carros, com um aumento considerável em relação ao mês anterior, mas com uma queda significativa em relação ao ano passado.

Por enquanto, não há uma data definida para as entregas do U8L. Mas com essa pré-venda, a BYD parece estar determinada a conquistar o segmento de luxo na China. E a diversidade de modelos, como a nova versão do Yuan Up, só mostra que eles estão ampliando seus horizontes. É sempre bom ver novas opções no cenário automotivo, não é mesmo?