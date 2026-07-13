Audiência 10/07: A tarde é sua tem pior público do ano
Na última semana, a situação das audiências na televisão brasileira teve algumas mudanças, especialmente em função da Copa do Mundo de 2026, que afetou a visualização de vários programas. O espaço da disputa esportiva teve impacto em diversas emissoras.
O Jornal da Band conquistou novamente a vice-liderança em audiência, superando o SBT, embora tenha registrado números considerados baixos. Isso indica que, embora tenha se destacado no ranking, a média de espectadores ainda não é robusta.
Na Globo, a novela Coração Acelerado começou a apresentar oscilações em sua audiência. Faltando pouco mais de um mês para o seu término, a trama não conseguiu manter o público que havia sido conquistado pelo noticiário SP2 antes dela.
Por sua vez, o Programa do Ratinho manteve-se próximo das audiências da Record, revelando que ambas as emissoras estão competindo acirradamente. O programa do SBT não conseguiu ampliar sua vantagem, mesmo diante do insucesso do novo programa Casa do Patrão.
Na RedeTV!, a situação foi preocupante. O programa A Tarde é Sua teve seu pior desempenho na audiência do ano, mostrando que a emissora enfrenta dificuldades nesse período.
Os dados de audiência mostram que a audiência é medida em pontos, e cada ponto equivale a aproximadamente 78.000 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. As médias de audiência do dia 10 de julho de 2026, na capital paulista, foram as seguintes:
Audiências da Globo
- Bom Dia SP: 6,3 pontos
- Bom Dia Brasil: 7,6 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,7 pontos
- Mais Você: 6,1 pontos
- SP1: 8,3 pontos
- Globo Esporte: 8,2 pontos
- Jornal Hoje: 8,9 pontos
- Edição Especial: Além do Tempo: 9,4 pontos
- Bora pro Jogo: 9,9 pontos
- Copa do Mundo: Espanha x Bélgica: 15,1 pontos
- Pós-jogo: 18,9 pontos
- A Nobreza do Amor: 17,8 pontos
- SP2: 19,2 pontos
- Coração Acelerado: 18,9 pontos
- Jornal Nacional: 21,1 pontos
- Quem Ama Cuida: 23,1 pontos
- Globo Repórter: 13,9 pontos
- Central da Copa: 10,4 pontos
- Justiça 2: 8,1 pontos
- Jornal da Globo: 6,1 pontos
Audiências da Record
- Balanço Geral Manhã: 1,0 ponto
- Fala Brasil: 2,1 pontos
- Hoje em Dia: 2,6 pontos
- Balanço Geral SP: 4,0 pontos
- Igreja Universal: 5,0 pontos
- Jesus: 3,6 pontos
- Cidade Alerta: 3,2 pontos
- Cidade Alerta II: 5,3 pontos
- Cidade Alerta SP: 6,9 pontos
- Jornal da Record: 6,8 pontos
- Coração de Mãe: 6,0 pontos
- Reis: A Decadência: 3,8 pontos
- Casa do Patrão: 3,4 pontos
Audiências do SBT
- Se Liga, Brasil: 1,8 pontos
- Primeiro Impacto: 2,2 pontos
- Chaves: 2,7 pontos
- Meu Coração é Teu: 2,3 pontos
- Programa do Ratinho: 3,7 pontos
- SBT Brasil: 3,3 pontos
Audiências da Band
- Jornal da Band: 3,3 pontos
- Brasil Urgente SP: 2,0 pontos
Audiências da RedeTV!
- A Tarde é Sua: 0,7 pontos
- TV Fama: 0,9 pontos
Esses números mostram a dinâmica da audiência durante um momento importante como a Copa do Mundo, evidenciando como as diferentes emissoras estão se adaptando às mudanças nas preferências dos telespectadores.