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Audiência 10/07: A tarde é sua tem pior público do ano

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Audiência 10/07: A Tarde é Sua encerra a semana com o seu pior público do ano
Audiência 10/07: A Tarde é Sua encerra a semana com o seu pior público do ano

Na última semana, a situação das audiências na televisão brasileira teve algumas mudanças, especialmente em função da Copa do Mundo de 2026, que afetou a visualização de vários programas. O espaço da disputa esportiva teve impacto em diversas emissoras.

O Jornal da Band conquistou novamente a vice-liderança em audiência, superando o SBT, embora tenha registrado números considerados baixos. Isso indica que, embora tenha se destacado no ranking, a média de espectadores ainda não é robusta.

Na Globo, a novela Coração Acelerado começou a apresentar oscilações em sua audiência. Faltando pouco mais de um mês para o seu término, a trama não conseguiu manter o público que havia sido conquistado pelo noticiário SP2 antes dela.

Por sua vez, o Programa do Ratinho manteve-se próximo das audiências da Record, revelando que ambas as emissoras estão competindo acirradamente. O programa do SBT não conseguiu ampliar sua vantagem, mesmo diante do insucesso do novo programa Casa do Patrão.

Na RedeTV!, a situação foi preocupante. O programa A Tarde é Sua teve seu pior desempenho na audiência do ano, mostrando que a emissora enfrenta dificuldades nesse período.

Os dados de audiência mostram que a audiência é medida em pontos, e cada ponto equivale a aproximadamente 78.000 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. As médias de audiência do dia 10 de julho de 2026, na capital paulista, foram as seguintes:

Audiências da Globo

  • Bom Dia SP: 6,3 pontos
  • Bom Dia Brasil: 7,6 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,7 pontos
  • Mais Você: 6,1 pontos
  • SP1: 8,3 pontos
  • Globo Esporte: 8,2 pontos
  • Jornal Hoje: 8,9 pontos
  • Edição Especial: Além do Tempo: 9,4 pontos
  • Bora pro Jogo: 9,9 pontos
  • Copa do Mundo: Espanha x Bélgica: 15,1 pontos
  • Pós-jogo: 18,9 pontos
  • A Nobreza do Amor: 17,8 pontos
  • SP2: 19,2 pontos
  • Coração Acelerado: 18,9 pontos
  • Jornal Nacional: 21,1 pontos
  • Quem Ama Cuida: 23,1 pontos
  • Globo Repórter: 13,9 pontos
  • Central da Copa: 10,4 pontos
  • Justiça 2: 8,1 pontos
  • Jornal da Globo: 6,1 pontos

Audiências da Record

  • Balanço Geral Manhã: 1,0 ponto
  • Fala Brasil: 2,1 pontos
  • Hoje em Dia: 2,6 pontos
  • Balanço Geral SP: 4,0 pontos
  • Igreja Universal: 5,0 pontos
  • Jesus: 3,6 pontos
  • Cidade Alerta: 3,2 pontos
  • Cidade Alerta II: 5,3 pontos
  • Cidade Alerta SP: 6,9 pontos
  • Jornal da Record: 6,8 pontos
  • Coração de Mãe: 6,0 pontos
  • Reis: A Decadência: 3,8 pontos
  • Casa do Patrão: 3,4 pontos

Audiências do SBT

  • Se Liga, Brasil: 1,8 pontos
  • Primeiro Impacto: 2,2 pontos
  • Chaves: 2,7 pontos
  • Meu Coração é Teu: 2,3 pontos
  • Programa do Ratinho: 3,7 pontos
  • SBT Brasil: 3,3 pontos

Audiências da Band

  • Jornal da Band: 3,3 pontos
  • Brasil Urgente SP: 2,0 pontos

Audiências da RedeTV!

  • A Tarde é Sua: 0,7 pontos
  • TV Fama: 0,9 pontos

Esses números mostram a dinâmica da audiência durante um momento importante como a Copa do Mundo, evidenciando como as diferentes emissoras estão se adaptando às mudanças nas preferências dos telespectadores.

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