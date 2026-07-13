Audiência 10/07: A tarde é sua tem pior público do ano

Na última semana, a situação das audiências na televisão brasileira teve algumas mudanças, especialmente em função da Copa do Mundo de 2026, que afetou a visualização de vários programas. O espaço da disputa esportiva teve impacto em diversas emissoras.

O Jornal da Band conquistou novamente a vice-liderança em audiência, superando o SBT, embora tenha registrado números considerados baixos. Isso indica que, embora tenha se destacado no ranking, a média de espectadores ainda não é robusta.

Na Globo, a novela Coração Acelerado começou a apresentar oscilações em sua audiência. Faltando pouco mais de um mês para o seu término, a trama não conseguiu manter o público que havia sido conquistado pelo noticiário SP2 antes dela.

Por sua vez, o Programa do Ratinho manteve-se próximo das audiências da Record, revelando que ambas as emissoras estão competindo acirradamente. O programa do SBT não conseguiu ampliar sua vantagem, mesmo diante do insucesso do novo programa Casa do Patrão.

Na RedeTV!, a situação foi preocupante. O programa A Tarde é Sua teve seu pior desempenho na audiência do ano, mostrando que a emissora enfrenta dificuldades nesse período.

Os dados de audiência mostram que a audiência é medida em pontos, e cada ponto equivale a aproximadamente 78.000 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. As médias de audiência do dia 10 de julho de 2026, na capital paulista, foram as seguintes:

Audiências da Globo

Bom Dia SP: 6,3 pontos

6,3 pontos Bom Dia Brasil: 7,6 pontos

7,6 pontos Encontro com Patrícia Poeta: 6,7 pontos

6,7 pontos Mais Você: 6,1 pontos

6,1 pontos SP1: 8,3 pontos

8,3 pontos Globo Esporte: 8,2 pontos

8,2 pontos Jornal Hoje: 8,9 pontos

8,9 pontos Edição Especial: Além do Tempo: 9,4 pontos

9,4 pontos Bora pro Jogo: 9,9 pontos

9,9 pontos Copa do Mundo: Espanha x Bélgica: 15,1 pontos

15,1 pontos Pós-jogo: 18,9 pontos

18,9 pontos A Nobreza do Amor: 17,8 pontos

17,8 pontos SP2: 19,2 pontos

19,2 pontos Coração Acelerado: 18,9 pontos

18,9 pontos Jornal Nacional: 21,1 pontos

21,1 pontos Quem Ama Cuida: 23,1 pontos

23,1 pontos Globo Repórter: 13,9 pontos

13,9 pontos Central da Copa: 10,4 pontos

10,4 pontos Justiça 2: 8,1 pontos

8,1 pontos Jornal da Globo: 6,1 pontos

Audiências da Record

Balanço Geral Manhã: 1,0 ponto

1,0 ponto Fala Brasil: 2,1 pontos

2,1 pontos Hoje em Dia: 2,6 pontos

2,6 pontos Balanço Geral SP: 4,0 pontos

4,0 pontos Igreja Universal: 5,0 pontos

5,0 pontos Jesus: 3,6 pontos

3,6 pontos Cidade Alerta: 3,2 pontos

3,2 pontos Cidade Alerta II: 5,3 pontos

5,3 pontos Cidade Alerta SP: 6,9 pontos

6,9 pontos Jornal da Record: 6,8 pontos

6,8 pontos Coração de Mãe: 6,0 pontos

6,0 pontos Reis: A Decadência: 3,8 pontos

3,8 pontos Casa do Patrão: 3,4 pontos

Audiências do SBT

Se Liga, Brasil: 1,8 pontos

1,8 pontos Primeiro Impacto: 2,2 pontos

2,2 pontos Chaves: 2,7 pontos

2,7 pontos Meu Coração é Teu: 2,3 pontos

2,3 pontos Programa do Ratinho: 3,7 pontos

3,7 pontos SBT Brasil: 3,3 pontos

Audiências da Band

Jornal da Band: 3,3 pontos

3,3 pontos Brasil Urgente SP: 2,0 pontos

Audiências da RedeTV!

A Tarde é Sua: 0,7 pontos

0,7 pontos TV Fama: 0,9 pontos

Esses números mostram a dinâmica da audiência durante um momento importante como a Copa do Mundo, evidenciando como as diferentes emissoras estão se adaptando às mudanças nas preferências dos telespectadores.