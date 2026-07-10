Audiência 09/07: Quem ama cuida empata com SP2 e preocupa a Globo
A novela “Quem Ama Cuida”, exibida às nove horas da noite, está enfrentando dificuldades em sua audiência. Recentemente, ela registrou uma média de audiência equivalente à do “SP2”, que é o principal telejornal da Globo em São Paulo. Essa comparação é notável, uma vez que a novela deveria apresentar números superiores, considerando que é uma das principais atrações da emissora.
Na programação da manhã, o programa “Encontro com Patrícia Poeta” surpreendeu ao alcançar uma audiência maior que a do “Mais Você”, quebrando uma rotina de competitividade entre os dois. O programa de Patrícia conseguiu manter o público por mais tempo durante sua exibição.
Fora da Globo, a Copa do Mundo tem beneficiado o SBT. A partida entre França e Marrocos, narrada por Galvão Bueno, atingiu picos de 6 pontos, aumentando a audiência da emissora durante o evento esportivo.
A situação na Band também é preocupante, pois o “Jogo Aberto SP” está perdendo audiência, algo que a direção da emissora está acompanhando com atenção.
Os dados consolidados do Ibope do dia 9 de julho de 2026 mostram as médias de audiência na Grande São Paulo para as principais emissoras:
Audiências da Globo
- Bom Dia SP: 6,2
- Bom Dia Brasil: 9,4
- Encontro com Patrícia Poeta: 8,3
- Mais Você: 7,4
- Globo Esporte: 11,0
- Jornal Hoje: 11,2
- Vale a Pena Ver de Novo (Avenida Brasil): 12,0
- Copa do Mundo (França x Marrocos): 19,4
- SP2: 22,2
- Quem Ama Cuida: 22,4
Audiências da Record
- Balanço Geral Manhã: 1,4
- Fala Brasil: 3,2
- Hoje em Dia: 3,9
- Cidade Alerta SP: 6,6
- Jornal da Record: 6,7
Audiências do SBT
- Se Liga, Brasil: 1,8
- Copa do Mundo (França x Marrocos): 5,2
- Programa do Ratinho: 4,4
Audiências da Band
- Jogo Aberto SP: 1,6
- Jornal da Band: 2,8
Audiências da RedeTV!
- A Tarde é Sua: 0,7
Esses números revelam que as emissoras enfrentam diferentes desafios. A Globo tenta estabilizar sua principal novela, o SBT busca manter o interesse gerado pela Copa em outras atrações, enquanto a Band procura reter a audiência em sua programação esportiva. O panorama se mostra movimentado para todas as emissoras, que buscam entender e reagir ao comportamento do público.