Conversa com Bial apresenta fundadores do Porta dos Fundos hoje

Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Fábio Porchat Falam Sobre a Nova Fase do Coletivo

Em uma entrevista gravada no botequim Salete, na Tijuca, Rio de Janeiro, os comediantes Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Fábio Porchat discutiram a nova fase do Porta dos Fundos. O bate-papo, que vai ao ar no programa “Conversa com Bial” na próxima terça-feira, dia 14, mostra como o coletivo está se adaptando às mudanças rápidas do cenário atual.

Os três fundadores do grupo ressaltaram a importância de estar atento ao que acontece ao redor para criar conteúdos relevantes. João Vicente destacou que o grupo precisa ouvir mais ou menos o que está acontecendo no mundo e produzir material que converse com o presente. Fábio Porchat completou, afirmando que os temas sociais e políticos mudam com tanta rapidez que os conteúdos que poderiam ser relevantes hoje podem não ter o mesmo impacto amanhã.

Para isso, o Porta dos Fundos tem intensificado a produção de esquetes, que permitem uma resposta ágil às demandas do momento. Apesar da busca por agilidade, Porchat também enfatizou a necessidade de manter uma identidade própria, que não possa ser facilmente reproduzida em outras emissoras de TV. Ele acredita que o grupo deve ser um espaço para ideias que não se encaixariam em canais tradicionais, como Globo ou SBT.

Durante a entrevista, Gregório Duvivier lembrou que, no começo, todos os membros eram do Rio de Janeiro, o que contribuiu para o estilo descontraído e irreverente que caracteriza o Porta dos Fundos. Essa ligação com a identidade carioca ajudou a moldar o humor do grupo em seus primeiros anos.

Pedro Bial, que conduziu a conversa, também resgatou a história da criação do grupo e de seu nome, além de discutir a irreverência que fez do Porta dos Fundos uma referência no humor brasileiro.

Um dos projetos recentes mencionados foi “Aquele Campeonato”, que contará com uma mesa-redonda composta por Tino Marcos, Marcelo Adnet, Valentina Bandeira e Rafael Saraiva. João Vicente fez uma brincadeira sobre o futuro do projeto, dizendo que a continuidade depende da disposição de Tino Marcos. Gregório elogiou a participação de convidados, como Tino e Adnet, ressaltando que essa colaboração trouxe uma nova linguagem ao trabalho do grupo.

A entrevista também abordou o “Backdoor”, a versão internacional do Porta dos Fundos, e outros projetos, incluindo um espetáculo pessoal de Gregório Duvivier intitulado “O Céu da Língua”. Em um momento polêmico, a proposta apresentada na Assembleia Legislativa do Rio para declarar Porchat persona non grata na cidade também foi discutida.

Além de falar sobre a nova fase do coletivo, a entrevista revisita a criação e os projetos desenvolvidos pelo Porta dos Fundos, tanto no Brasil quanto no exterior. O programa é apresentado e finalizado por Pedro Bial, com direção de Fellipe Awi e direção artística de Gian Bellotti. A produção é de Anelise Franco e a direção de gênero de Monica Almeida.