Globo descarta Filhos do Divino e procura novo título para Avenida Brasil 2

A reprise da novela “Avenida Brasil” no programa “Vale a Pena Ver de Novo” tem registrado números de audiência em torno de 14 pontos, considerados baixos para os padrões da emissora. Apesar disso, a Globo confirmou que a sequência da série está agendada para ser lançada em 2027.

A nova temporada terá seu primeiro capítulo exibido no dia 25 de janeiro, substituindo “Quem Ama Cuida” no horário das 21h. Para dirigir este projeto, a Globo contratou Ricardo Waddington, enquanto Henrique Sauer assumirá a direção-geral da nova trama.

Alguns dos atores do elenco original voltam a interpretar seus papéis. Entre os já confirmados estão nomes como Adriana Esteves, Murilo Benício e Letícia Isnard, além de Eliane Giardini, Marcos Caruso e Juliano Cazarré. Cauã Reymond foi convidado a retornar como Jorginho, filho de Tufão, e confirmou sua participação. Novos rostos também farão parte da história, com Thalita Carauta e Jéssica Ellen já anunciadas como novidades.

O autor João Emanuel Carneiro está à frente da escrita, contando com a colaboração de cinco roteiristas: Marta Rangel, Vincent Villari, Eliane Garcia, Marcia Prates e Paula Amaral. Destes, quatro já haviam trabalhado com Carneiro na novela “Mania de Você”. Paula, por sua vez, voltou à Globo este ano após atuar em “Coração Acelerado” e agora se junta à equipe que está desenvolvendo a continuação de “Avenida Brasil”.

Vale ressaltar que a ideia de retomar a novela surgiu do próprio autor, e não como uma solicitação da emissora, desmentindo uma crença comum entre os fãs nas redes sociais.

Atualmente, ainda não há um título definitivo para a nova temporada; “Avenida Brasil 2” é uma referência interna e pode não ser o nome oficial. A proposta inicial de chamar a sequência de “Filhos do Divino” foi descartada pela direção da Globo, pois se afastava do conceito original da novela.

A escolha do novo nome ainda está sendo discutida e deverá ocorrer de forma conjunta, com a possibilidade de que João Emanuel participe da decisão. Assim, o projeto avança, com direção e elenco já encaminhados, enquanto a emissora busca um título que mantenha a conexão com a obra original.