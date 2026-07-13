SBT altera programação em agosto com Bocardi e Bake Off

A partir de agosto, o SBT realizará uma grande reformulação em sua programação, impactando tanto as novelas quanto os programas de humor e jornalismo. A nova grade se destaca pela estreia de Rodrigo Bocardi, a volta de um reality show culinário e a criação de uma faixa especial em comemoração aos 45 anos da emissora.

As mudanças começam no dia 1º de agosto, quando a 12ª temporada do programa “Bake Off Brasil: Mão na Massa” será exibida às 21h15. Com essa alteração, o programa de comédia “Comédia SBT” vai passar a ser transmitido aos domingos, logo após o “Programa Silvio Santos”, que é apresentado por Patricia Abravanel.

Na segunda-feira, 3 de agosto, as novidades continuarão na programação da tarde. A novela “O Que a Vida me Roubou” começará a ser reapresentada às 16h45, ocupando o horário atual de “Sortilégio”. Nos primeiros dias, ambas as novelas dividirão o horário, permitindo que o público se acostume com a mudança.

Além disso, o jornalismo do SBT também será renovado a partir de 3 de agosto. Rodrigo Bocardi, que fez sucesso na Globo, assumirá o comando do “SBT Cidades” às 18h15. O programa começará sua transmissão restringindo-se à Grande São Paulo, mas logo após, das 19h15 às 19h45, terá uma abrangência nacional.

Na mesma data, será lançada a nova “Sessão +SBT”, que ocorrerá de segunda a sexta às 21h30 e um pouco mais cedo, às 20h45, nos sábados. Essa sessão irá trazer os momentos mais marcantes da história da emissora em celebração ao seu aniversário.

Essas mudanças visam diversificar a programação e atrair um público ainda maior, ampliando as opções de entretenimento para os telespectadores.