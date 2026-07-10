Canta comigo teen altera dinâmica com pódio e duelos

A sexta temporada do programa Canta Comigo Teen estreia no dia 21 de julho. A atração, que será exibida às terças e quartas-feiras, às 22h30, é voltada para jovens de 9 a 17 anos e promete trazer muita música e competição. Os participantes terão a chance de se apresentar para um painel de 100 jurados. Aqueles que conseguirem levantar todos os jurados durante suas apresentações avançarão diretamente para a final do programa, sem depender das classificações em etapas anteriores, como eliminatórias, duelos ou repescagem.

A nova temporada contará com a apresentação de Rafa Brites e Felipe Andreoli, que acompanham os concorrentes de perto e destacam como os jovens lidam com a pressão. Ambos são casados e pais de dois filhos, o que lhes dá uma perspectiva especial sobre as dinâmicas do programa. Rafa observa que, mesmo diante críticas, os participantes mantêm amizade e apoio mútuo.

Felipe também nota um aspecto positivo entre os jovens: muitos continuam torcendo por seus colegas, mesmo após uma apresentação que não atendeu às expectativas. O jurado enfatiza que a equipe tem um cuidado ao avaliar os concorrentes, levando em conta a natureza sensível das crianças e adolescentes.

As reações dos participantes fora do palco também surpreendem os apresentadores. Cada jovem tem sua própria personalidade, mas, quando chega a hora de apresentar suas músicas, eles mostram um lado muito artístico e divertido. Rafa se inspira nessas histórias e compartilha com seus filhos as experiências que vivencia durante as gravações, realçando a importância de oferecer alternativas de entretenimento para os jovens, num contexto em que as redes sociais predominam.

Durante cada episódio, oito jovens se apresentarão, e o primeiro colocado garantirá uma vaga na semifinal. Os dois outros participantes que se destacarem no pódio passarão por um duelo para definir quem também avança. A estrutura do programa é uma adaptação brasileira do formato internacional All Together Now, projetado para atrair o público infantojuvenil. A produção está a cargo da Endemol Shine Brasil, e a direção é de Marcelo Amiky, com Rodrigo Carelli responsável pela supervisão do núcleo de realities.

O painel de jurados mistura veteranos e novatos. Entre os novos jurados, estão Vannick Belchior, filha do icônico cantor Belchior, e Vinigram, filho do famoso cantor Netinho de Paula. A bancada também conta com Luciana Andrade, ex-integrante do grupo Rouge, e Gustavo Daneluz, ator e cantor conhecido por seu papel em Carrossel, além do cantor João Suplicy.

Felipe destaca que a participação no programa já é uma vitória para os concorrentes, pois eles enfrentam desafios como o nervosismo e as críticas, mas ainda assim apoiam uns aos outros. No final da temporada, a decisão final será deixada nas mãos do público. Os três finalistas mais bem classificados serão votados pela audiência através do site R7.com, e o vencedor receberá um prêmio de R$ 300 mil.