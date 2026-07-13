Domingo Legal vence Globo por 15 minutos em edição especial

Celso Portiolli comemorou 17 anos à frente do programa Domingo Legal, que vai ao ar aos domingos. Durante a celebração, houve uma homenagem que reuniu membros antigos da equipe, destacando a importância do trabalho em conjunto.

No último domingo, o programa conquistou a liderança de audiência por cerca de 15 minutos, superando a concorrente Globo, que exibia o filme Shazam! (2019). A mudança de liderança ocorreu após o término do programa Em Família, apresentado por Eliana, o que abriu espaço para Domingo Legal. Embora a Globo tenha recuperado a liderança pouco depois, os números preliminares do Ibope mostraram uma queda significativa de audiência na emissora, caindo de 13 para 7 pontos na Grande São Paulo.

Portiolli, que está à frente do Domingo Legal desde 12 de julho de 2009, ultrapassou o tempo que Gugu Liberato ficou no programa, totalizando 16 anos. Em suas comemorações, ele não apenas reconheceu sua trajetória pessoal, mas também falou sobre a importância da equipe que trabalha nos bastidores da atração. Ele lembrou que, enquanto aparece aos domingos, muitos funcionários dedicam a semana inteira para garantir a qualidade do programa.

O apresentador fez questão de ressaltar que, embora novas pessoas tenham se juntado à equipe, muitos dos profissionais que trabalham hoje no Domingo Legal já estavam presentes na época de Gugu Liberato. Ele também expressou sua gratidão ao público, afirmando que o apoio dos telespectadores é essencial para sua motivação em apresentar o programa.

Durante a comemoração, Tiago Barnabé, caracterizado como Barnabella, trouxe descontração ao inverter as velas do bolo, fazendo uma brincadeira que transformou os 17 anos em 71. Portiolli, rindo, comentou que não pretende ficar tanto tempo no programa, mas deixou claro que sua intenção é continuar por muitos anos.

Ao recordar seu início no Domingo Legal, o apresentador refletiu sobre como o tempo passou rapidamente e já se aproxima de seu 18º ano à frente do programa. A celebração simbolizou tanto sua longevidade na emissora quanto a dedicação da equipe que sempre o acompanhou.