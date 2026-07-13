Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Entretenimento

Domingo Legal vence Globo por 15 minutos em edição especial

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 8 horas atrás
1 minuto de leitura
Domingo Legal supera a Globo por 15 minutos em edição comemorativa
Domingo Legal supera a Globo por 15 minutos em edição comemorativa

Celso Portiolli comemorou 17 anos à frente do programa Domingo Legal, que vai ao ar aos domingos. Durante a celebração, houve uma homenagem que reuniu membros antigos da equipe, destacando a importância do trabalho em conjunto.

No último domingo, o programa conquistou a liderança de audiência por cerca de 15 minutos, superando a concorrente Globo, que exibia o filme Shazam! (2019). A mudança de liderança ocorreu após o término do programa Em Família, apresentado por Eliana, o que abriu espaço para Domingo Legal. Embora a Globo tenha recuperado a liderança pouco depois, os números preliminares do Ibope mostraram uma queda significativa de audiência na emissora, caindo de 13 para 7 pontos na Grande São Paulo.

Portiolli, que está à frente do Domingo Legal desde 12 de julho de 2009, ultrapassou o tempo que Gugu Liberato ficou no programa, totalizando 16 anos. Em suas comemorações, ele não apenas reconheceu sua trajetória pessoal, mas também falou sobre a importância da equipe que trabalha nos bastidores da atração. Ele lembrou que, enquanto aparece aos domingos, muitos funcionários dedicam a semana inteira para garantir a qualidade do programa.

O apresentador fez questão de ressaltar que, embora novas pessoas tenham se juntado à equipe, muitos dos profissionais que trabalham hoje no Domingo Legal já estavam presentes na época de Gugu Liberato. Ele também expressou sua gratidão ao público, afirmando que o apoio dos telespectadores é essencial para sua motivação em apresentar o programa.

Durante a comemoração, Tiago Barnabé, caracterizado como Barnabella, trouxe descontração ao inverter as velas do bolo, fazendo uma brincadeira que transformou os 17 anos em 71. Portiolli, rindo, comentou que não pretende ficar tanto tempo no programa, mas deixou claro que sua intenção é continuar por muitos anos.

Ao recordar seu início no Domingo Legal, o apresentador refletiu sobre como o tempo passou rapidamente e já se aproxima de seu 18º ano à frente do programa. A celebração simbolizou tanto sua longevidade na emissora quanto a dedicação da equipe que sempre o acompanhou.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 8 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Audiência 10/07: A Tarde é Sua encerra a semana com o seu pior público do ano

Audiência 10/07: A tarde é sua tem pior público do ano

2 horas atrás
Globo rejeita Filhos do Divino e busca título para Avenida Brasil 2

Globo descarta Filhos do Divino e procura novo título para Avenida Brasil 2

1 dia atrás
Domingo Espetacular investiga patrimônio deixado por Anderson Leonardo

Domingo Espetacular analisa patrimônio de Anderson Leonardo

2 dias atrás
Canta Comigo Teen muda dinâmica com pódio, duelo e classificação automática

Canta comigo teen altera dinâmica com pódio e duelos

3 dias atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo