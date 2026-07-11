Domingo Espetacular analisa patrimônio de Anderson Leonardo

Programa analisa agressões contra crianças e resgates de vítimas de exploração

Neste último domingo, um caso foi destaque em um programa da TV, onde Diamilla Alexandra Pereira, depois de oito anos respondendo pela morte do ex-companheiro, foi absolvida por unanimidade. A decisão foi anunciada durante a exibição do programa, conduzido por Roberto Cabrini e Camila Busnello. Diamilla compartilhou sua experiência e a esperança de recomeçar a vida ao lado de seus quatro filhos.

O crime ocorreu em 2018, quando, após um episódio de violência, Diamilla acreditou que sua vida estava em risco. Ao longo do relacionamento, ela enfrentou agressões físicas e psicológicas, além de ter passado por situações difíceis desde a infância. Depois de ser liberada para cuidar do filho mais novo, Diamilla viveu anos de incerteza e julgamento, até ser inocentada. Ao relembrar esses momentos, ela expressou o desejo de deixar o passado para trás, embora saiba que apagar as experiências dolorosas é complicado.

A edição do programa também abordou o tema das punições para pais que agredem seus filhos. Dionísio Freitas analisou as consequências legais relacionadas a dois casos que ganharam atenção recente. O primeiro envolveu um missionário americano, Dandre Jermaine Grayson, que foi preso após a morte de um menino. O segundo caso, mais chocante, mostra uma gravação de segurança onde um homem é visto agredindo uma criança de três anos. O programa discutiu as possíveis punições para os responsáveis por esses atos.

Outra reportagem abordou a questão da administração do patrimônio após a morte de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, que faleceu em 2024 após lutar contra o câncer. A viúva, Paula Cardoso, concedeu uma entrevista exclusiva e comentou sobre a falta de transparência nas finanças da família. Outros herdeiros também reclamaram pela falta de acesso a informações sobre os ganhos e despesas relacionadas ao grupo.

Por fim, a edição destacou a triste história de uma mulher de 62 anos, resgatada após viver mais de cinquenta anos em condições análogas à escravidão em um condomínio de luxo na Região Metropolitana de Fortaleza. Ela trabalhava desde os sete anos sem remuneração e com uma carga de trabalho extenuante, começando suas atividades às 4h30. A reportagem trouxe à tona relatos de outras vítimas em situações semelhantes e discutiu como a exploração afeta a relação entre famílias brasileiras e empregados domésticos.

Assim, o programa conectou temas de absolvição, responsabilidade por agressões, questões patrimoniais e exploração, refletindo sobre as violações de direitos que ainda afetam muitas pessoas no Brasil.