Porsche Macan atinge marca de 1 milhão de unidades produzidas

A Porsche fez história recentemente ao produzir o milionésimo Macan, um marco incrível para o SUV de entrada da marca. O carro que alcançou essa marca foi um Macan 4 Electric na deslumbrante cor Frozen Blue Metallic, entregue a um cliente na Alemanha.

Esse número impressionante vem com uma velocidade que deixa qualquer amante de carros de queixo caído: em apenas 12 anos, o modelo chegou ao milhão! Para se ter uma ideia, o icônico 911 levou 54 anos para atingirem o mesmo número. E o Cayenne? Ele levou 18 anos. É uma prova do sucesso estrondoso do Macan, que se tornou rapidamente o modelo mais vendido da Porsche — frequentemente superando até mesmo o Cayenne.

A produção ocorre na fábrica de Leipzig, que tem demonstrado ser um verdadeiro canteiro de obras. E mesmo com as dúvidas iniciais de alguns puristas — aqueles que torcem o nariz para SUV em uma marca tradicionalmente esportiva —, o Macan se tornou essencial para a saúde financeira da Porsche. As vendas sólidas do modelo ajudaram a garantir investimentos em máquinas de alta performance como o 911 GT3 e o Cayman GT4 RS, verdadeiros sonhos sobre rodas.

Macan a combustão dando tchauzinho

Mesmo sendo um sucesso, o Macan com motor a combustão tem seus dias contados. Infelizmente, em função de novas normas de segurança cibernética, ele já saiu do mercado europeu e a Porsche confirmou que a produção mundial dos modelos a gasolina será encerrada em 2026. Ao contrário do que muitos esperavam, não haverá uma nova geração do Macan a combustão.

Essa decisão pegou muita gente de surpresa, especialmente depois que o CFO da Porsche, Lutz Meschke, havia mencionado que a marca estava pensando em adaptar alguns veículos elétricos com motores híbridos ou mesmo a combustão. Contudo, o comunicado oficial da Porsche deixa claro: “Quando o Macan com motor a combustão sair de linha, ele deixará o mercado definitivamente”.

Interessante notar que a Porsche está redirecionando parte de seu orçamento para um novo projeto de SUV, que poderá usar motorização convencional e híbrida, dando uma nova cara aos modelos da marca. Este novo SUV só deve chegar ao mercado no fim da década, mas já se fala que ele terá um design inovador, mantendo a essência Porsche.

Um futuro elétrico a caminho

Enquanto isso, o Macan Electric já está em produção desde 2023 e está tomando as rédeas. Hoje, ele representa cerca de 60% das vendas globais da linha, em parte influenciado pela saída do modelo a combustão na Europa. Mas independentemente disso, é um sinal claro de que a Porsche está se adaptando a uma nova era: mais limpa e cheia de tecnologia.

A Porsche, reconhecida mundialmente, ainda tem um porte modesto se comparada a gigantes como a Toyota, que vendeu mais de 10 milhões de carros no ano passado. Mas é impressionante que o Macan se tornou apenas o terceiro modelo da história da marca a ultrapassar a marca de 1 milhão de unidades, juntando-se ao Cayenne e ao 911.

É, sem dúvida, uma época interessante para os entusiastas de carros. O Macan nos mostra que, mesmo mudando a forma de se dirigir e o tipo de motorização, a paixão por veículos extraordinários continua a prosperar.