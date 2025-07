IRDM11 pode ser incorporado por outro FII; IFIX cai

O fundo imobiliário IRIM11 anunciou que poderá incorporar os ativos do fundo IRDM11. Essa medida faz parte de uma reorganização que pretende unir as carteiras de investimentos de ambos os fundos imobiliários.

A proposta está sendo elaborada pelo BTG Pactual, que é o administrador dos dois fundos, e pela Iridium Gestão de Recursos, responsável pela gestão deles. Para que essa operação aconteça, é necessário que os investidores, conhecidos como cotistas, aprovem a proposta em assembleias gerais extraordinárias, que serão convocadas simultaneamente e têm caráter interdependente.

Se a aprovação ocorrer, o fundo IRIM11 passará a contar com um portfólio diversificado, incluindo imóveis físicos, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), cotas de outros fundos imobiliários e ações relacionadas ao setor imobiliário. Segundo o comunicado divulgado, essa reorganização tem como objetivo consolidar as carteiras dos fundos, ampliando sua escala, liquidez e diversificação. Assim, a gestora espera potencializar a geração de valor para os cotistas.

A reestruturação será realizada em etapas. Primeiro, o fundo IRDM11 fará uma nova emissão de cotas, a 13ª, para captar recursos e adquirir cotas de um fundo imobiliário do tipo tijolo, que investe diretamente em imóveis. Essa aquisição poderá ser feita também através do aporte de bens e direitos.

Na sequência, está prevista a liquidação do fundo IRDM11, com a totalidade dos seus ativos sendo transferidos para o IRIM11. Essa operação ocorrerá por meio da subscrição de novas cotas. Após essa etapa, as novas cotas e quaisquer recursos em caixa do fundo IRDM11 serão repassados proporcionalmente aos seus cotistas.

No dia 15 de outubro, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) teve uma leve queda de 0,13%, encerrando o dia em 3.479,40 pontos. Apesar da baixa no dia, o IFIX apresenta uma valorização acumulada de 11,65% no ano.

Entre os fundos com melhor desempenho na mesma data, o AIEC11 se destacou com alta de 2,29%, seguido pelo VINO11, que cresceu 1,77%. Outros fundos que também tiveram bons resultados foram HSAF11, com aumento de 1,63%, SNEL11, que subiu 1,06%, e ICRI11, que finalizou o dia com baixa de 1,04%.

Por outro lado, o fundo HGPO11 teve o pior desempenho, com uma queda de 2,65%, seguido por BRCO11, que caiu 1,66%. Outras quedas notáveis foram registradas por OUJP11 (0,97%), BRCR11 (0,93%) e KORE11 (0,89%).

Essas movimentações refletem a dinâmica do mercado de fundos imobiliários e as expectativas dos investidores em relação a essa nova reorganização proposta.