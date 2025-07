Porsche Cayenne elétrico terá sons simulados de V8

A Porsche é uma marca que sempre olha para frente. Apesar do icônico 911 manter seu charme de 62 anos atrás, a inovação é o foco principal. Por isso, foi uma surpresa saber que o novo Cayenne elétrico vai usar sons artificiais de um V8.

Essa informação surgiu durante o Festival de Velocidade de Goodwood, onde a revista britânica Autocar teve acesso a um protótipo. Imagina a cena: um SUV que emite o rugido de um motor V8, tudo saindo de alto-falantes! Isso parece bem diferente do que a Porsche fez até agora, já que tanto o Taycan quanto o novo Macan elétrico têm trilhas sonoras únicas, pensadas para ressaltar o caráter futurista deles, sem referências aos motores tradicionais.

Por outro lado, o Cayenne ainda não traz simulações de trocas de marcha, algo que outros elétricos, como o Hyundai Ioniq 5 N e o Kia EV6 GT, já apresentam. Portanto, essa experiência de dirigir com “marchas falsas” não será uma realidade para quem apostar no Cayenne EV. Para quem entende um pouco da experiência ao volante, isso pode ser um ponto a se considerar.

E, claro, essa escolha de usar um som de motor V8 é um pouco contraditória. Em 2024, o piloto de testes da Porsche, Lars Kern, argumentou que as simulações de som e marcha não faziam sentido, já que os motores elétricos, segundo ele, são superiores. Depois de uma afirmação tão firme, essa mudança de planos no protótipo do Cayenne levanta algumas questões.

Aliás, é interessante perceber como a Porsche enfrenta um dilema. A marca busca manter a conexão emocional que sempre teve com seus fãs, algo que envolve muito mais que o design e a performance, mas também sons, vibrações e respostas ao volante. E, com o crescimento da eletrificação, o desafio é manter essa essência sem deixar de lado a inovação.

Ainda não sabemos se esse sistema de som no Cayenne EV será uma opção ou uma configuração padrão. Também não há detalhes sobre como exatamente isso se integrará à experiência de direção. A estreia está prevista para 2026, então certamente teremos mais novidades até lá.

Por fim, se estamos falando de um som de motor V8 em um elétrico, que mais a Porsche poderia considerar? Quem imagina um futuro 718 elétrico com aquele som inconfundível de Carrera GT e simulações de troca de marchas? Para muitos apaixonados por carros, essa ideia seria um presente. Afinal, a Porsche pode estar reconsiderando algumas de suas posições sobre a fusão do passado e do futuro.