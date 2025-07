Totvs adquire Linx da Stone por R$ 3,05 bilhões

Totvs Anuncia Aquisição da Linx por R$ 3,05 Bilhões

A Totvs, uma das principais empresas de tecnologia do Brasil, anunciou a compra da Linx, uma fornecedora de software para o varejo, por R$ 3,05 bilhões. Essa transação representa a maior aquisição na história da Totvs, superando o valor pago pela RD Station em 2021, que foi de R$ 1,8 bilhão.

A Linx havia sido adquirida pela Stone em 2020 por R$ 6,7 bilhões, portanto, a venda para a Totvs representa um deságio de aproximadamente 54,4%. A Linx será vendida sem caixa disponível, mas foi estimado que ela tinha um caixa líquido de cerca de R$ 360 milhões, elevando o retorno para a Stone a aproximadamente R$ 3,41 bilhões. Vale lembrar que todos os recursos financeiros acumulados até a finalização do negócio permanecerão com a Stone.

A aquisição ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Não há uma data definida para a conclusão da negociação. Em 2022, a Stone registrou uma receita líquida de R$ 1,56 bilhão em seu setor de software, sendo R$ 1,14 bilhão proveniente da Linx. Com a fusão, a Totvs e a Linx devem ter uma receita recorrente total de R$ 5,7 bilhões, fortalecendo a posição da Totvs no mercado.

O CEO da Totvs, Dennis Herszkowicz, apontou que a aquisição se alinha com a estratégia de expansão da empresa, especialmente no varejo, onde a Linx opera em segmentos que a Totvs ainda não atende, como farmácias e postos de combustíveis. A Totvs é conhecida por sua forte presença em supermercados, e essa combinação deve oferecer novas oportunidades de crescimento.

Para financiar a compra, a Totvs utilizará uma combinação de recursos próprios e endividamento. O formato exato dessa operação ainda está sendo definido. Em relação aos recursos da venda, a Stone está considerando duas estratégias. Uma possibilidade é investir parte do valor em uma nova aquisição alinhada ao seu core business. Outra mais provável é usar os recursos para continuar seu programa de recompra de ações.

A negociação da Linx marca o fim de uma longa disputa que teve início em 2020, quando a Totvs tentou adquirir a empresa, mas acabou sendo superada pela Stone. Embora a Totvs tenha mantido o interesse, outras empresas também estiveram envolvidas nas tratativas, como a canadense Constellation e a Nayax. Em fevereiro deste ano, a Totvs chegou a desistir da aquisição, mas retomou as negociações após a retirada de concorrentes.

Recentemente, a Stone também concluiu a venda da plataforma SimplesVet, focada em clínicas veterinárias, para a empresa Petlove por R$ 140 milhões. Essa prestação de contas já recebeu a aprovação do Cade. Com isso, a Stone deve continuar a reduzir sua participação em outras operações de software, que geram receita anual estimada de R$ 326 milhões.

As ações da Totvs fecharam em alta de 0,98% na B3, enquanto a valorização acumulada em 2023 já atinge 59,63%. A empresa está avaliada em aproximadamente R$ 25,24 bilhões. Por sua vez, as ações da Stone também têm apresentado bom desempenho na Nasdaq, com alta de 69% em 2023, avaliando a empresa em US$ 3,66 bilhões.

Dennis Herszkowicz afirmou que a Totvs pretende continuar fazendo aquisições que apresentem sinergia com seus negócios. O objetivo é aumentar a produtividade e ampliar o alcance da empresa no mercado.