Porsche apresenta 911 Carrera 4S atualizado com tração integral

Depois daquelas atualizações de estilo que a Porsche trouxe no ano passado, a marca acaba de lançar as novas versões “S” com tração integral. Agora você pode escolher entre o Coupé Carrera 4S, o Cabriolet e o Targa 4S. E a grande novidade, que já deixaria qualquer entusiasta animado, é que esses modelos vêm com mais potência e uma lista de equipamentos de série caprichada, mas isso também significa que o preço deu uma subida considerável.

Os novos 4S mantêm a essência dos modelos Carrera S de tração traseira e são impulsionados por um motor seis cilindros em linha, biturbo, de 3.0 litros. A potência chega a 473 cv e um torque de 54 kgfm. Parte desse aumento na potência é graças aos intercoolers que foram “emprestados” do 911 Turbo. Para quem aprecia um ronco animal e aceleração forte, pode ter certeza que este motor entrega diversão em cada quilômetro.

E se você estava se perguntando sobre a transmissão, a Porsche optou pelo câmbio automático PDK de oito marchas para essas versões. O câmbio manual continua disponível apenas nas versões mais puristas, como o Carrera T e o GT3. Para quem já enfrentou trânsito apertado ou subidas difíceis, sabe que um câmbio ágil faz toda a diferença na experiência de dirigir.

Os novos 4S vêm com um escapamento esportivo que daria inveja a muitos supercarros e contêm freios maiores, todos oriundos do antigo GTS. Além disso, as rodas são de 20″ na frente e 21″ atrás. Com um pacote de desempenho que inclui amortecedores adaptativos e um diferencial traseiro que limita o deslizamento, esses carros não têm medo de encarar curvas desafiadoras. Para quem adora modificar sua máquina, vale lembrar que a suspensão esportiva e os freios de carbono-cerâmica são opcionais, mas, curiosamente, o Targa 4S já sai de fábrica com o eixo traseiro direcional.

Por dentro, esses novos 911 4S não decepcionam. Eles trazem mais revestimento em couro e um painel de instrumentos totalmente digital, que é bem polêmico entre os puristas. O Coupé agora vem como um carro de dois lugares de fábrica, mas se você preferir um 2+2, pode incluí-lo sem custos adicionais. Já o Cabriolet e o Targa mantêm a configuração de quatro lugares.

Nos EUA, metade das vendas dos 911 “S” são das versões com tração nas quatro rodas, o que torna essas novidades bem relevantes. Agora, com o 4S, a Porsche preenche um espaço que estava um pouco vazio na linha, que antes era dominado pelo Carrera 4 GTS híbrido.

## 60 anos do Targa

Falando em novidades, a Porsche também celebra os 60 anos da carroceria Targa, que surgiu em 1965. Naquela época, o Targa era uma resposta para as preocupações com a segurança dos conversíveis tradicionais, especialmente no exigente mercado norte-americano. Ele se destacava como um “cabriolet da segurança”, combinando a liberdade de um conversível com a proteção de um coupé fechado.

Com o passar do tempo, o Targa se tornou um ícone. A versão mais moderna tem um teto que se abre e fecha automaticamente em apenas 19 segundos. É um espetáculo ver o vidro traseiro se mover enquanto a parte superior se dobra elegantemente. Um toque de classe que qualquer amante de carros aprecia.

## Preços

E é claro que com todas essas atualizações, os preços também deram uma inflacionada. O Carrera 4S Coupé 2026 parte de US$ 156.450, cerca de R$ 860 mil, um tanto salgado considerando o aumento de US$ 16 mil em relação ao modelo de 2024. O Cabriolet e o Targa 4S também estão na faixa dos US$ 169.650 e US$ 171.350, respectivamente. Mesmo assim, a demanda é alta e a Porsche garante que as vendas continuam firmes.

Por aqui, os preços começam em torno de R$ 930 mil pela versão Carrera e podem chegar até R$ 1.180.000 na Carrera GTS, sem opções de tração integral disponíveis até o momento. A expectativa é que essas novas configurações cheguem ao Brasil, mas as datas ainda estão por definir.

Então, seja você um fã de velocidade, design ou pura adrenalina, a nova linha promete não decepcionar quando chegar à sua garagem.