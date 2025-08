Porsche 911 Turbo S híbrido será lançado em 2025

O novo Porsche 911 Turbo S está chegando em 2025 e promete ser a versão mais avançada da linha até agora. E adivinha? Ele vai ganhar um toque do futuro com um sistema híbrido. Essa novidade foi confirmada pelo CEO da marca, Oliver Blume, durante a divulgação dos resultados financeiros da empresa. Além do Turbo S, uma versão standard também deve ser lançada logo em seguida.

A ideia de eletrificar o Turbo S já estava no radar desde 2024, quando o então CFO, Lutz Meschke, mencionou que o facelift da geração 992 traria essa atualização. Agora, a confirmação vem junto com detalhes sobre a produção das baterias, que serão fornecidas pela V4Drive, uma empresa do Grupo Varta que a Porsche adquiriu recentemente. Então, se você já ficou curioso pensando em como tudo vai funcionar na prática, fica aí a boa notícia!

Sistema híbrido já está no GTS

Na real, o 911 Turbo S vai usar uma base tecnológica que já rola nas ruas. O GTS reestilizado foi o primeiro a adotar o sistema T-Hybrid, que traz baterias cilíndricas de 1,9 kWh. Essas baterias estão sendo produzidas na Alemanha, nas fábricas que agora se chamam V4Smart. Para se ter uma ideia, até o fim do ano, já tem 375 funcionários trabalhando na produção desse motor eletrificado.

A potência e o desempenho exatos do novo Turbo S ainda são um mistério, mas podemos esperar algo ainda mais potente que os impressionantes 640 cv e 81,6 kgfm do motor boxer 3.8 biturbo que já está presente. O desafio vai ser controlar o peso, pois, na versão GTS, a eletrificação adicionou 47 kg. Para quem já pegou alguma estrada com o carro cheio, sabe bem que cada quilo conta.

Novas eletrificações a caminho

Durante a conferência, Blume também comentou que a Porsche está preparando novos derivados da linha 911. A ideia é trazer um desempenho ainda melhor do que a atual geração 992.1. O GT2 RS é um forte candidato a receber esse motor híbrido, mas, como sempre, essa versão mais radical deve ficar para o final do ciclo de vida da geração atual.

A Porsche também está planejando mudanças na linha dos seus esportivos a combustão. Os atuais 718 Cayman e Boxster vão sair de linha em outubro, e os sucessores já estão programados para serem 100% elétricos. Esses carros devem chegar após o Cayenne EV, que está previsto para 2026.

Diferente do Macan, que ainda vai receber uma nova geração a gasolina em 2028, não há planos para um Cayman ou Boxster com motor a combustão depois da geração 982. Isso é uma decisão ousada, especialmente considerando que o motor a combustão sempre foi um dos grandes atrativos desses modelos, mesmo os de quatro cilindros. E acredite, vai ser um pouco triste ver a transmissão manual saindo de cena com os novos elétricos.

Por fim, reunindo todas essas mudanças, fica claro que a Porsche tá se adaptando à nova era, mas sem esquecer do seu legado esportivo. Pode ser que as ruas fiquem um pouco diferentes, mas a paixão por dirigir vai continuar firme e forte.