Polestar 3 é reconhecido pelo Guinness com autonomia de 935 km

O Polestar 3 acaba de fazer história ao estabelecer um novo recorde mundial de autonomia para SUVs elétricos. Imagine só: ele rodou impressionantes 935,44 km com uma única carga! Isso é quase 230 km a mais do que os 706 km que o modelo promete no ciclo WLTP. Para quem é fã de longas estradas, isso é uma baita novidade. Essa tentativa foi realizada em estradas públicas do Reino Unido, incluindo aquelas vias simples e duplas que a gente encontra por aí.

A viagem durou 22 horas e 57 minutos e, para deixar tudo ainda mais interessante, o tempo não ajudou muito. Eles enfrentaram variações climáticas, incluindo chuva e pistas molhadas. A equipe planejou o percurso focando na eficiência, mantendo uma média de 40 km/h. Três motoristas profissionais se revezaram a cada três horas, maximizando o uso da bateria. Boa estratégia, né?

O SUV que conquistou esse feito foi a versão Long Range Single Motor, equipada com um motor traseiro de 299 cv e torque de 361 lb-ft. Este bichinho vem com uma bateria de 107 kWh, e o melhor: estava todo original, sem modificações. Aliás, os pneus eram Michelin Sport 4 EV de 20 polegadas, os mesmos de fábrica. Isso mostra que dá para ter desempenho sem precisar de firulas.

Durante essa jornada, a Polestar registrou um consumo médio de 12,1 kWh a cada 100 km, ou seja, cerca de 8,26 km por kWh. Para quem já se viu em apuros na estrada, essa eficiência extra fez toda a diferença: mesmo quando o indicador de bateria mostrou 0%, o carro ainda rodou mais 12,8 km até encontrar um carregador. Ufa, provavelmente foi um alívio!

Vale destacar que essa tentativa foi supervisionada e validada pelo Guinness World Records. Juízes e auditores independentes verificaram toda a parte técnica — GPS, hodômetro e telemetria. O CEO da Polestar, Michael Lohscheller, comemorou essa conquista como um marco importante para a marca e um verdadeiro teste do potencial do Polestar 3.

O trajeto também trouxe desafios do cotidiano, como trânsito, fechamento de estradas e uma abordagem policial que foi resolvida numa boa. Ficar atento a tudo isso é fundamental, e escolher vias planas e suaves ajudou a maximizar a eficiência, mesmo com a chuvinha que insistia em aparecer.

É bacana notar que outros veículos elétricos, como o Lucid Air e a Chevrolet Silverado, já percorreram distâncias maiores mas em condições controladas e com modificações. O que a Polestar quer evidenciar com esse recorde é que dá sim para fazer isso na vida real, usando um SUV de série e enfrentando as estradas como quem vai para o trabalho ou um passeio no fim de semana. A evolução dos elétricos vai deixando a gente cada vez mais animado, não é mesmo?