Peugeot oferece até R$ 13,5 mil de desconto no 208

A nova categoria do programa MOVER (Mobilidade Verde e Inovação) gerou uma onda de interesse por carros 1.0. O Peugeot 208, que é fabricado na Argentina, não entrou na lista de modelos com IPI zerado, mas a marca não perdeu tempo e lançou condições bem atraentes para a versão de entrada Active.

Para você que tá de olho no 208 Active 2025/2025, o preço tabela é de R$ 91.990 na cor Preto Perla Nera, mas se você tem um seminovo pra negociar, esse valor pode cair para R$ 78.490. Claro que, isso vai depender de uma avaliação na concessionária. Não tem carro usado pra dar como parte do pagamento? Sem problema! O modelo pode ser seu por R$ 81.490, que também pode ser financiado com taxa zero.

Falando em grana, se você optar pelo financiamento com a Stellantis Financiamentos, a entrada é de R$ 57.043. O restante será distribuído em 12 parcelas de R$ 2.366,96, com a primeira vencendo em 30 dias. No final, o total do contrato fica em R$ 85.446,48. Vale lembrar que as condições são bem melhores do que você ia encontrar há algum tempo.

O Active serve como uma porta de entrada pra quem quer um Peugeot sem muitos fru-frus. Ele vem com um pacote mais simples, então esqueça aquelas luzes diurnas e muito brilho. Os faróis são halógenos, a grade possui acabamento em preto fosco e as rodas de aro 15″ são de aço, com calotas. Um design mais clean, que pode ser justo para quem quer economia e praticidade.

Por dentro, o carro mantém a proposta básica. O volante não tem comandos e nem revestimento, e o painel conta com dois mostradores analógicos, além de uma telinha digital no meio. Os retrovisores têm ajuste manual, e os vidros traseiros são acionados por manivela. Quem já pegou trânsito pesado sabe como um volante que não te oferece conforto se torna um estorvo.

Em termos de mecânica, o 208 é movido pelo motor 1.0 Firefly aspirado, oferecendo 75 cv com etanol ou 71 cv com gasolina, combinado com um câmbio manual de cinco marchas. Na lista de equipamentos de série, você conta com quatro airbags, volante ajustável em altura e profundidade, um sistema de som com Bluetooth e ar-condicionado. Na estrada, isso faz diferença!

Agora, se você estiver em busca de algo mais potente, o 208 também está disponível nas versões 1.0 turbo, que chega a até 130 cv. Essas opções começam em R$ 113.990 na versão Allure e vão a R$ 128.990 na GT, ambas com câmbio automático CVT, que simula sete marchas.

No fim das contas, o 208 tá se mostrando uma boa opção para quem busca um compacto com preço amigo e um design que agrada. E você, já imaginou como seria pegar a estrada com um desse?